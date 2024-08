Neue Zusammenarbeit zwischen RH Privé und Pininfarina

RH Privé, der führende Bauträger von Öko-Luxuswohnungen an der Costa del Sol, hat das renommierte Designstudio Pininfarina für ein exklusives Innenausstattungsprojekt engagiert. Pininfarina hat einige der kultigsten Sportwagen der Automobilgeschichte entworfen und herausragende architektonische Projekte wie den majestätischen ICONIC-Tower in Dubai designt. Diese Zusammenarbeit soll die Exklusivität und den Luxus des exklusivsten Projekts des Bauträgers weiter steigern: Carat Sky Villas.

Die Penthäuser befinden sich derzeit im Bau und sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Bei der anfänglichen Konzeption spielte die Ausrichtung der einzelnen Wohnungen eine wesentliche Rolle: die eine "schwimmt auf dem Meer", die andere "liegt in den Bergen". Jedes Penthouse wurde auf der Grundlage eines gut differenzierten konzeptionellen Themas entworfen: das erste beinhaltet nautische Motive und das zweite ist von verschiedenen Holztexturen inspiriert, mit der Absicht, die Natur in das Haus zu integrieren.

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Pininfarina. Unser Zusammenschluss hat es uns nicht nur ermöglicht, unsere Werte anzugleichen, sondern auch Erfahrungen, Ideen und Kulturen auszutauschen, was zu dem Projekt von zwei exklusiven Penthäusern geführt hat, die in Spanien einzigartig sind ", sagt Guillermo Rodríguez, CEO von RH Privé.

Carat Sky Villas: ein einzigartiges Erlebnis mit Nachhaltigkeit als Kernstück

Beide Penthäuser gehören zu Carat Sky Villas und liegen strategisch günstig in der majestätischen Enklave Reserva del Higuerón, wo die Bewohner den besten Blick auf das Mittelmeer von der Costa del Sol aus genießen können, sowie große offene Gartenflächen im Einklang mit der Natur.

Apropos Nachhaltigkeit: Die Carat Sky Villas heben sich durch ihr Wassersparsystem ab, das auf der Wiederverwendung von Regenwasser, Entkalkung und hydroeffizienten Wasserhähnen basiert. Sie zeichnen sich auch durch ihre maximale Energieeffizienz aus, die auf einem aerothermischen System, individueller Belüftung und dem Einsatz großer Fenster zur optimalen Nutzung des natürlichen Lichts beruht. Neben der Wiederverwertung von 70 der Baumaterialien garantiert RH Privé den Schutz der biologischen Vielfalt der Umwelt durch die Anpflanzung einheimischer Arten in der Landschaftsgestaltung und die Wiederaufforstung der Umgebung der Siedlung.

Darüber hinaus werden die Wohnungen mit der neuesten Technologie auf dem Markt ausgestattet, mit einem Domotiksystem, das unter anderem die Steuerung der Beleuchtung, des Zugangs und der Klimaanlage ermöglicht, wobei alles jederzeit aus der Ferne gesteuert werden kann.

Philosophie des Innendesigns und erstklassige Annehmlichkeiten

Im Herzen dieser Penthäuser gibt es keine Grenzen, sie überwinden Grenzen und schaffen Räume für einzigartige Momente. Das Meer spielt bei der Gestaltung der Räume eine wesentliche Rolle. Die Etagen sind zum Meer hin ausgerichtet, wodurch lichtdurchflutete Räume entstehen, die unvergessliche Sonnenuntergänge bieten. Dank der großen Fenster verschwimmt die Grenze zwischen drinnen und draußen, was das Gefühl des Schwebens über dem Meer, das der Infinity-Pool vermittelt, noch verstärkt.

Die Carat-Villen heißen Sie in einer Gemeinschaft willkommen, in der nur wenige Auserwählte leben können. Ein exzellenter Wellnessbereich mit Salzgrotte, Massageraum, Hammam, Sauna und einem beheizten Innenpool vervollständigt den Spa-Bereich. Für Sportbegeisterte bietet Carat ein luxuriöses Fitnessstudio, das mit Technogym-Geräten ausgestattet ist und dessen exklusive Geräte von Christian Dior stammen. Außerdem gibt es einen Kinosaal, einen Coworking-Bereich mit Meerblick und einen Außenbereich mit Infinity-Pool, Poolbar und Solarium. Aber das ist noch nicht alles, denn das Angebot umfasst auch einen 5-Sterne-Concierge-Service, der es den Eigentümern ermöglicht, lästige Aufgaben zu vergessen.

Über RH Privé

RH Privé ist der führende Immobilienentwickler im Bereich nachhaltiger Luxusimmobilien in Spanien. Nach mehr als 30 Jahren Erfolg in Reserva del Higuerón, im Herzen der Costa del Sol, sprechen die Zahlen für sich: mehr als 500 bereitgestellte Häuser, mehr als 200 im Bau befindliche und mehr als 160 kürzlich auf den Markt gebrachte. Seit jeher der Entwicklung von Öko-Luxusimmobilien verpflichtet, trägt jeder Bau das einzigartige Siegel von RH Privé nach ESG-Kriterien. Mit einer Zukunft voller neuer Projekte und Ambitionen spielt Nachhaltigkeit eine Schlüsselrolle im Herzen des Unternehmens und wird dies auch in Zukunft tun.

