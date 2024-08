Ultimate Risk Solutions (URS) freut sich, eine globale Zusammenarbeit mit Howden bekannt zu geben, das ein neuer Kunde für die fortschrittliche Risikomanagement-Suite von URS geworden ist. Diese Suite umfasst ökonomisches und regulatorisches Kapitalmanagement, Asset-Modellierung, Enterprise Risk Management (ERM), Reservierung und Preisoptimierung. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Kernkompetenzen von URS zu nutzen, um den Wert der bestehenden Ressourcen, Produkte und Dienstleistungen von Howden zu erhöhen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Howden-Team", sagte Werner Bugl, Mitglied des URS Executive Committee. "Die Angebote schaffen eine unverwechselbare Plattform zur Erweiterung der bestehenden Lösungen, die wir durch Simulationen und Risikomodellierung für das neue und bestehende Geschäft unserer Kunden anbieten."

"Howden hat eine lange Tradition in der Nutzung von URS-Technologien in verschiedenen Teams auf globaler Ebene", sagte Nathan Schwartz, Globaler Leiter von Analytics Howden Re. "Nach eingehender Prüfung haben wir uns für eine strategische Partnerschaft mit URS entschieden, da wir die robusten und unabhängigen Kapitalinstrumente des Unternehmens schätzen, die unserem Anspruch an Exzellenz gerecht werden."

"Unsere Partnerschaft mit Howden ist ein weiterer Beweis für unser fortwährendes Engagement, die fortschrittlichsten und benutzerfreundlichsten Risikomodellierungsplattformen zu liefern, die den sich schnell entwickelnden Bedürfnissen unserer Unternehmensentscheider entsprechen. Dies ist besonders wichtig in einer zunehmend herausfordernden Risikolandschaft, die durch eine Polykrise von noch nie dagewesenem Ausmaß noch verschärft wird", so Alex Bushel, Gründer und CEO von URS.

"Die Entscheidung, eine Partnerschaft mit URS einzugehen, resultiert aus unserem Bestreben, mit führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sich in ihren Bereichen auszeichnen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unseren Kunden verbesserte Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Flexibilität bei der Nutzung der Tools zu wahren, so dass wir weiterhin erstklassige Dienstleistungen anbieten können", so Man Cheung, Managing Director bei Howden Re.

Über URS

Das 2001 gegründete Ultimate Risk Solutions (URS) bietet der Rück-/Versicherungsbranche Technologien und Lösungen für die Risikoanalyse, einschließlich der Bewertung der abgegebenen Rückversicherung, der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Kapitalmodellierung, der Schadenreservierung, der Modellierung von Anlagenportfolios, der strategischen Entscheidungsanalyse und der makroökonomischen Modellierung. URS hat Niederlassungen und Kunden in der ganzen Welt. Zu den Kunden von URS gehören Versicherer, Rückversicherer, Rückversicherungsmakler, Beratungsunternehmen und Versicherungsaufsichtsbehörden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ultirisk.com.

Über Howden

Howden ist eine führende, weltweit tätige Versicherungsgruppe, in deren Mittelpunkt die Mitarbeiterbeteiligung steht. Sie wurde 1994 gegründet und bietet Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Versicherungsmakler, Rückversicherungsmakler und Underwriting für Kunden an, die von Privatpersonen bis hin zu den größten multinationalen Unternehmen reichen.

Die Gruppe ist in 55 Ländern Europas, Afrikas, Asiens, des Nahen Ostens, Lateinamerikas, der USA, Australiens und Neuseelands tätig, beschäftigt 18.000 Mitarbeiter und wickelt im Auftrag ihrer Kunden Prämien in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar ab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.howdengroup.com und www.howdengroupholdings.com.

Contacts:

URS

Sasha Kuznetsov, Marketing Communications Lead, akuznetsov@ultirisk.com

Howden

pressenquiries@howdengrp.com