Die Plattform von Mobileum für Umsatz und Betrugsmanagement bietet zukünftigen Netzwerken Schutz und Sicherheit.

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein führender globaler Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, gibt eine Partnerschaft mit Grameenphone bekannt, mit 85 Millionen Abonnenten der größte Telekommunikationsanbieter in Bangladesch. Dieser hat sich für die Lösung von Mobileum für Umsatz und Betrugsmanagement (Revenue Assurance and Fraud Management RAFM) entschieden, die auf der Active Intelligence Platform (AIP) betrieben wird, um die Transformation des Risikomanagements voranzutreiben. Dank dieser strategischen Partnerschaft wird Grameenphone in der Lage sein, Umsatzverluste und Betrug zu erkennen und zu verhindern und Kunden einen sichereren und effizienten Dienst zu bieten.

Im heutigen dynamischen Geschäftsumfeld sind Kundendienst und Bekämpfung von Betrug kritische Größen. Mit dieser hochmodernen, KI-gestützten Lösung sind wir proaktiv und sichern unsere Zukunft. Unsere Kunden erhalten einen hochwertigen Service und das Betrugsrisiko wird verringert ," sagte Yasir Azman, CEO von Grameenphone.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Grameenphone seine Technologie aktualisieren, die Mitarbeiter schulen und mit Mobileum zusammenarbeiten, um sich gegen aufkommende Bedrohungen zu wappnen und sich den Bedingungen des Marktes anzupassen. Anfangs wird der Schwerpunkt auf der Implementierung von fortschrittlicher KI und Machine Learning Tools liegen, um bestehende Systeme zu erweitern. Die Mitarbeiter von Grameenphone werden umfassend geschult, um die neuen Technologien effizient zu nutzen.

Wir sind stolz darauf, Grameenphone auf dieser transformativen Reise zu begleiten und wir glauben, dass alle Stakeholder davon profitieren werden Der Zweck unserer Zusammenarbeit ist die kontinuierliche Verbesserung, wodurch Grameenphone potenzielle Risiken zuvorkommen kann, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Durch die Implementierung dieser innovativen Lösung kann Grameenphone seine Kunden vor möglichem Betrug schützen, seinen Umsatz sichern, die Operationen optimieren und geltende Vorschriften erfüllen ," kommentierte Mike Salfity, CEO von Mobileum.

Wir bei Grameenphone fühlen uns kontinuierlicher Innovation verpflichtet und möchten deshalb hochmoderne, KI-unterstützte Technologie zur Verbesserung unserer Dienste einsetzen. Mobileum's Active Intelligence Platform passt bestens zu unserer Vision von AI-first Telco. So erhalten wir erweiterte Analysen zur Erkennung und Verhinderung von Umsatzverlusten und Betrug und wir können unseren Kunden den bestmöglichen Dienst bieten ," sagte Niranjan Srinivasan, Chief Information Officer bei Grameenphone.

"Wir freuen uns auf die Implementierung dieses innovativen RAFM-Systems. Es erhöht die Nutzerfreundlichkeit, schützt dank der KI-Technologie gegen betrügerische Aktivitäten und führt bei unseren Diensten zu kontinuierlicher Innovation ," sagte Md. Arif Uddin, Chief Risk Officer bei Grameenphone.

Mobileum AIP ist eine umfassende Plattform, die mithilfe von Machine Learning-Algorithmen große und hochfrequente Datenströme in Echtzeit analysiert. Dank dieser Lösung wird Grameenphone einen großen Fortschritt im Hinblick auf proaktiven Schutz, Vermeidung von Betrug und mehr Einblick in das Kundenverhalten machen.

"Wir installieren Mobileum's KI-unterstützte Lösung zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Diese Plattform der kommenden Generation wird die Kunden von Grameenphone proaktiv gegen Betrug schützen und ein sicheres Umfeld für das Netzwerk schaffen. Darüber hinaus erhalten wir mehr Einblick in das Verhalten der Nutzer. So können wir die Leistung des Netzwerks optimieren und unseren Kunden den bestmöglichen Wert liefern ," sagte Tanveer M. Haque, Head of Data Analytics bei Grameenphone.

"Grameenphone's RAFM Transformation Projekt ist eine wichtige Initiative, die beweist, wie sehr Mobileum sich für Innovation und Sicherung von Umsatz sowie Kampf gegen Betrug einsetzt. Dank dieser Initiative wird Grameenphone mit robusten Tools für die Sicherung des Umsatzes, die Optimierung der Effizienz und die Einhaltung der Compliance ausgestattet. Die fortschrittliche Technologie versetzt Grameenphone in die Lage, Risiken proaktiv zu erkennen und abzufangen, was in einem zunehmend komplexen Marktumfeld die finanzielle Stabilität sichert, meinte Raja Hussain, Chief Revenue Officer bei Mobileum.

Über Grameenphone

Grameenphone, Teil der Telenor Group, ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Bangladesch mit 85,3 Millionen Abonnenten. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Grameenphone das größte Mobilnetzwerk des Landes aufgebaut, das 99 Prozent der Bevölkerung abdeckt. Das Markenversprechen an die Kunden lautet "Go beyond". So bietet Grameenphone die gesamten Vorteile der mobilen Daten und Sprachdienste sowie Internet für alle. Grameenphone ist an der Börse von Dhaka notiert. www.grameenphone.com, www.facebook.com/grameenphone.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom Analytics-Lösungen für Roaming, Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimisches und internationales Testen der Konnektivität sowie Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence Plattform. Diese bietet erweiterte Analysen, wodurch Kunden tiefe Netzwerk- und Betriebsanalysen mit Echtzeit-Aktionen verbinden können, was den Umsatz steigert, das Kundenerlebnis verbessert und die Kosten verringert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Silicon Valley und darüber hinaus unterhält Mobileum global Niederlassungen in Deutschland, Australien, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, dem UK und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

