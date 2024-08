Der globale Anbieter von Technologie für Kundenerlebnisse sicherte sich Platz 16 auf der Liste für 2024 und wurde für seine führende Rolle und generative Innovation im Bereich künstliche Intelligenz ausgezeichnet

Die Innovationen im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), die in den letzten zwölf Monaten in die Talkdesk CX Cloud Contact Center-Plattform und die Talkdesk Industry Experience Clouds eingeflossen sind, haben dazu beigetragen, dass Talkdesk seine starke Position in den Forbes Cloud 100 beibehalten hat.

Speziell entwickelte Kundenerfahrungslösungen (CX) für Banken, Versicherungen, das Gesundheitswesen und den Einzelhandel mit vortrainierten KI-Modellen, spezialisierten Workflows und standardmäßigen Integrationen ermöglichen es Talkdesk-Kunden, schnell und einfach Mehrwert zu schaffen.

Zu den jüngsten GenAI-Innovationen gehören Lösungen zur Unterstützung branchenspezifischer Kunden-Self-Services, zur nahtlosen Orchestrierung der Anrufweiterleitung und zur Aufdeckung von Kundeneinblicken in Contact Center-Daten, um die Kundenbindung zu verbessern.

Talkdesk®, Inc., ein globaler Anbieter von KI-gestützter Customer Experience (CX)-Technologie für Unternehmen jeder Größe, wurde das sechste Jahr in Folge in die Forbes Cloud 100 aufgenommen. Talkdesk sicherte sich Platz 16 auf der Liste für das Jahr 2024 inmitten einer Reihe von KI-Herausforderern und Vorreitern in den Bereichen Finanztechnologie, Sicherheit und vertikale Software.

Generative KI-Innovationen (GenAI) in der Talkdesk CX Cloud Contact Center Plattform und den Talkdesk Industry Experience Clouds, die es Unternehmen weltweit ermöglichen, ihre CX zu modernisieren, trugen dazu bei, dass Talkdesk auch in diesem Jahr wieder eine herausragende Position einnahm.

Die Cloud 100 ist die endgültige Rangliste der 100 besten privaten Cloud-Unternehmen der Welt, veröffentlicht von Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners und Salesforce Ventures.

Im neunten Jahr in Folge wurden für die Cloud 100 Bewerbungen von Hunderten von Cloud-Startups und privaten Unternehmen geprüft. Im Rahmen des Cloud 100-Bewertungsprozesses wurden die Unternehmen anhand von vier Faktoren bewertet: Marktführerschaft (35 %), geschätzte Bewertung (30 %), Betriebskennzahlen (20 %) sowie Mitarbeiter und Kultur (15 %). Für die Marktführerschaft nimmt die Cloud 100 die Hilfe einer Jury von Chief Executive Officers (CEOs) öffentlicher Cloud-Unternehmen in Anspruch, die bei der Bewertung und Einstufung ihrer privaten Konkurrenten helfen.

Talkdesk wurde 2011 gegründet und kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken, in der jedes Jahr neue technologische Innovationen für die Talkdesk CX Cloud Contact Center-Plattform eingeführt wurden, darunter Anwendungen für Customer Self-Service, Omnichannel-Engagement, Routing und Orchestrierung, Workforce-Engagement, Mitarbeiterkollaboration und Analysen der Kundenerfahrung. Zu den wichtigsten Innovationen gehören die Talkdesk Industry Experience Clouds, die einzigen maßgeschneiderten, sofort einsatzbereiten Lösungen der Branche, die die spezifischen Anforderungen von Gesundheitsdienstleistern, Banken, Versicherungen und Einzelhändlern an die Kundenerfahrung erfüllen.

Im Laufe des letzten Jahres wurden neue GenAI-gestützte Anwendungen hinzugefügt, die branchenspezifische Kundenselbstbedienung (Talkdesk Autopilot-Lösungen für Banken, Einzelhandel und Gesundheitswesen), nahtloses sprachliches und digitales Routing (Talkdesk Navigator) und das Aufzeigen von Kundeneinblicken in Contact Center Daten (Talkdesk Interaction Analytics und Talkdesk mood insights) unterstützen. Mit diesen Innovationen können Unternehmen KI nutzen, um eine autonomere, hyper-personalisierte und proaktive Kundenbetreuung zu erreichen, die letztendlich die Loyalität und die Umsatzmöglichkeiten erhöht.

Die Forbes 2024 Cloud 100 und 20 Rising Stars Listen werden online veröffentlicht unter www.forbes.com/cloud100. Die Highlights der Liste erscheinen in der August/September-Ausgabe 2024 des Forbes Magazins.

In diesem Jahr werden die CEOs der Cloud 100 und der 20 Rising Stars-Unternehmen mit einem digitalen Inhalt sowie auf der exklusiven Cloud 100 Celebration geehrt, die von Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures und Forbes ausgerichtet wird. Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren der Veranstaltung, darunter Amazon Web Services (AWS), Bank of America, Cooley, Deloitte, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Nasdaq.

Unterstützende Zitate

Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk, sagte: "Talkdesk hat Tausenden von Unternehmen geholfen, die Kundenerfahrung zu verbessern und davon zu profitieren. Was uns von anderen abhebt, ist eine Kombination aus unseren Talkdesk Industry Experience Clouds, die den ROI schneller beschleunigen als herkömmliche oder Einheitslösungen für verschiedene vertikale Branchen, und unserem rasanten Tempo an kontinuierlicher Innovation. Wir sind dankbar, dass wir von Forbes, Bessemer Venture Partners und Salesforce Ventures erneut als Cloud 100-Unternehmen ausgezeichnet wurden."

Alex Konrad, Forbes-Redakteur für Cloud 100, sagte: "Seit neun Jahren zeichnet die Forbes Cloud 100-Liste die weltweit führenden Private-Cloud-Unternehmen aus, von KI bis Arbeitssoftware, von Infrastruktur bis Sicherheit. "Die diesjährige Liste ist die bisher stärkste Gruppe von Vorreitern mit Umsätzen, Bewertungen und Wachstum, die letztendlich für historische Börsengänge sorgen werden."

Mary D'Onofrio, Partner bei Bessemer Venture Partners, sagte: "In den neun Jahren, in denen wir Daten gesammelt haben, haben wir noch keine so wettbewerbsfähige Kohorte gesehen wie die 2024 Cloud 100. Der Wert der Liste erreichte in diesem Jahr 820 Milliarden Dollar und damit den höchsten Wert in der Geschichte der Cloud 100. Es überrascht nicht, dass KI jetzt die am höchsten bewertete Kategorie ist. Wir sind nach wie vor begeistert davon, wie schnell KI-Unternehmen skalieren, die Cloud transformieren und die nächste Wachstumswelle vorantreiben, was zu einem massiven Anstieg der Marktkapitalisierung der Liste von über 150 Milliarden Dollar im Jahresvergleich geführt hat."

Paul Drews, Managing Partner bei Salesforce Ventures, sagte: "Im vergangenen Jahr hat unsere Branche einen Generationswechsel in Sachen Innovation erlebt, und mit KI an der Spitze erleben wir einen der wichtigsten Plattformwechsel seit Jahrzehnten. Die Cloud 100-Liste repräsentiert die Besten der Besten, und wir waren noch nie so gespannt darauf, was die Zukunft bringt, nicht nur für die Cloud, sondern für die gesamte Technologiebranche. Wir sind stolz auf das, was diese Gründer und ihre Gemeinschaften bereits erreicht haben, und freuen uns darauf zu sehen, wie sie die Branche auch in Zukunft verändern werden."

Über Talkdesk

Talkdesk® hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt von schlechten Kundenerfahrungen zu befreien. Mit unserer Cloud-nativen, generativen KI-gestützten CX-Plattform, speziell entwickelten Branchenlösungen und erweiterbaren KI-Angeboten versetzen wir Unternehmen in der Cloud und vor Ort in die Lage, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern, die sie wettbewerbsfähiger machen, den Umsatz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern. Mit spezialisierten Workflows und Integrationen, die für unsere Industry Experience Clouds sofort einsatzbereit sind, steigert Talkdesk den Wert für unsere Kunden schneller und einfacher als Legacy- oder One-Size-Fits-All-Lösungen.

Als Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt liefern wir kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Ergebnisse. Unser Engagement für Zuverlässigkeit und Sicherheit, gepaart mit unserer Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Versprechen, hebt uns in der Branche hervor. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, optimieren Sie Ihre Abläufe und steigern Sie Ihren Umsatz mit Talkdesk. Unternehmen, die ihre Kunden lieben, nutzen Talkdesk.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

Über Bessemer Venture Partners

Bessemer Venture Partners hilft Unternehmern dabei, ein starkes Fundament für den Aufbau und die Entwicklung langfristiger Unternehmen zu legen. Mit mehr als 145 Börsengängen und 300 Portfoliogesellschaften in den Bereichen Unternehmen, Verbraucher und Gesundheitswesen unterstützt Bessemer Gründer und CEOs von ihren Anfängen bis hin zu jeder Wachstumsphase. Das globale Portfolio von Bessemer umfasst Pinterest, Shopify, Twilio, Yelp, LinkedIn, PagerDuty, DocuSign, Wix, Fiverr und Toast und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 18 Milliarden Dollar. Bessemer hat Teams von Investoren und Partnern in Tel Aviv, Silicon Valley, San Francisco, New York, London, Hongkong, Boston und Bangalore. Bessemer wurde vor mehr als einem Jahrhundert durch Innovationen in der Stahlindustrie geboren. Die lange Geschichte von Bessemer hat seinen Partnern die Möglichkeit gegeben, seine besten Investitionsentscheidungen zu feiern und zu hinterfragen (siehe Memos) und auch aus seinen Fehlern zu lernen (siehe Anti-Portfolio).

Über Forbes

Forbes setzt sich für den Erfolg ein, indem wir diejenigen feiern, die es geschafft haben und diejenigen, die danach streben, es zu schaffen. Forbes präsentiert die einflussreichsten Führungspersönlichkeiten und Unternehmer, die den Wandel vorantreiben, die Wirtschaft umgestalten und die Welt maßgeblich beeinflussen. Die Marke Forbes erreicht heute mehr als 140 Millionen Menschen auf der ganzen Welt durch ihren vertrauenswürdigen Journalismus, ihre charakteristischen LIVE- und Forbes Virtual-Events, maßgeschneiderte Marketingprogramme und 43 lizenzierte Lokalausgaben in 69 Ländern. Zu den Markenerweiterungen von Forbes Media gehören Lizenzvereinbarungen in den Bereichen Immobilien, Bildung und Finanzdienstleistungen.

Über Salesforce Ventures

Salesforce Ventures hilft unternehmungslustigen Gründern beim Aufbau von Unternehmen, die die Welt neu erfinden. Seit über 15 Jahren investieren wir in und arbeiten mit mehr als 400 der weltweit hartnäckigsten Unternehmenssoftwarefirmen zusammen, von der Gründung bis zum Börsengang, darunter Airtable, Databricks, DocuSign, Guild Education, Hopin, monday.com, nCino, Snowflake, Snyk, Stripe, Tanium und Zoom. Wir nutzen unsere jahrzehntelange Erfahrung mit der Cloud und unsere langfristigen Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern in Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt, um unseren Portfoliounternehmen einen unfairen Vorteil zu verschaffen, ihnen zu helfen, Glaubwürdigkeit aufzubauen und ihr Wachstum zu beschleunigen. Salesforce Ventures verfügt über ein Portfolio von über 300 Unternehmen in mehr als 25 Ländern mit einem Volumen von 5 Mrd. USD und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter in San Francisco, Irvine, New York, London, Tokio und Sydney. Folgen Sie @SalesforceVC und erfahren Sie mehr unter http://www.salesforceventures.com.

