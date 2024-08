Die Bruttomarge stieg auf 39,9 %, der Nettogewinn auf 550 Millionen US-Dollar

Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (Börsenkürzel: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF), der Weltmarktführer für kabellose Profiwerkzeuge, Heimwerkerwerkzeuge und Outdoor-Elektrowerkzeuge, freut sich, die ungeprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften für den am 30. Juni 2024 endenden Sechsmonatszeitraum bekannt zu geben. TTI konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2024 auf 7,3 Milliarden US-Dollar steigern, was einem Anstieg von 6,3 in der Berichtswährung und 6,6 in der Landeswährung entspricht. MILWAUKEE erzielte ein zweistelliges Umsatzwachstum in Landeswährung und RYOBI schnitt besser ab als der Markt.

TTI erzielte in der ersten Jahreshälfte starke Ergebnisse und steigerte seinen Umsatz um 6,3 auf 7,3 Milliarden US-Dollar und seinen Nettogewinn um 15,7 auf 550 Millionen US-Dollar.

Unser Flaggschiff, der Geschäftsbereich MILWAUKEE, konnte seinen Umsatz in lokaler Währung um 11,2 steigern und damit seine Führungsposition als weltweit führende Marke für professionelle Elektrowerkzeuge ausbauen.

Die Bruttomarge stieg im ersten Halbjahr 2024 um 67 Basispunkte auf 39,9 %.

Wir haben in der ersten Jahreshälfte einen Cashflow in Rekordhöhe von 508 Millionen US-Dollar erzielt und den Verschuldungsgrad auf 9,2 verbessert.

Herr Steven Philip Richman wurde am 21. Mai 2024 zum Chief Executive Officer (CEO) von TTI ernannt.

Highlights der Finanzergebnisse im ersten Halbjahr 2024 2024 2023 US$ US$' Millionen Millionen Veränderung Umsatz 7.312 6.879 +6,3 % Bruttogewinnspanne 39,9 % 39,3 +67 bps EBIT 626 560 +11,8 % Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbarer Gewinn 550 476 +15,7 % EPS (US-Cent) 30,12 26,00 +15,8 % Freier Cashflow 508 301 +207 M Zwischendividende pro Aktie (ca. US-Cent) 13,90 12,23 +13,7 %

Die Bruttomarge erhöhte sich im ersten Halbjahr 2024 um 67 Basispunkte auf 39,9 %. Zum Ende des ersten Halbjahres 2024 verfügten wir über einen Lagerbestand von 4.027 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 71 Millionen US-Dollar gegenüber dem Jahresende 2023 und 554 Millionen US-Dollar gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres entspricht. Im ersten Halbjahr erwirtschafteten wir ein EBIT von 626 Millionen US-Dollar, womit wir gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 ein Wachstum von 11,8 erzielten. Die EBIT-Marge in Prozent des Umsatzes betrug 8,6 %, was einer Steigerung von 42 Basispunkten gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Der Nettogewinn stieg um 15,7 auf 550 Millionen US-Dollar. Die Nettozinskosten sanken im ersten Halbjahr um 34,0 auf 32 Millionen US-Dollar, was auf unsere herausragende Reduzierung der höher verzinsten Schulden und die effektive Nutzung von Fazilitäten mit niedrigeren Zinssätzen zurückzuführen ist. Der Gewinn pro Aktie erhöhte sich ebenfalls um 15,8 auf 30,12 US-Cent. Das Betriebskapital in Prozent des Umsatzes hat sich im Vergleich zum Juni 2023 um 409 Basispunkte bzw. 18,7 verbessert. Der Verschuldungsgrad verbesserte sich auf 9,2 %, da wir im ersten Halbjahr 2024 einen positiven freien Cashflow von 508 Millionen US-Dollar erwirtschafteten, was einer Verbesserung von 207 Millionen US-Dollar gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Wir sind bestens aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren eine starke Umwandlung des freien Cashflows voranzutreiben.

Das Segment TTI Power Equipment konnte eine Umsatzsteigerung von 7,1 in lokaler Währung auf 6,9 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Das MILWAUKEE-Geschäft verzeichnete im ersten Halbjahr erneut ein zweistelliges Wachstum und schloss den Zeitraum mit einem Plus von 11,2 in lokaler Währung ab. Unsere Unternehmensgruppe für Konsumgüter erzielte im ersten Halbjahr 2024 solide Ergebnisse. Vor allem dank der starken Leistung im Bereich Outdoor konnte RYOBI ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres verzeichnen. Unser Geschäftsbereich Floorcare and Cleaning für Verbraucher erwirtschaftete eine Gewinnsteigerung von 9,1 Millionen US-Dollar und einen Umsatz von 428 Millionen US-Dollar, vergleichbar mit dem Umsatz des ersten Halbjahres des Vorjahres.

Auf Beschluss der Directors wird für den am 30. Juni 2024 endenden Sechsmonatszeitraum eine Zwischendividende von 108,00 HK-Cent (ca. 13,90 US-Cent) (2023: 95,00 HK-Cent (ca. 12,23 US-Cent)) pro Aktie für den am 30. Juni 2024 endenden Sechsmonatszeitraum ausgeschüttet. Die Zwischendividende wird an die am 6. September 2024 im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre ausgezahlt. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt voraussichtlich am oder um den 19. September 2024.

Herr Horst Julius Pudwill, Chairman von TTI , sagte: "Wir konnten im ersten Halbjahr 2024 hervorragende Ergebnisse erzielen, unter anderem durch die Generierung eines beträchtlichen freien Cashflows und die Stärkung unserer Bilanz durch diszipliniertes Betriebskapitalmanagement. Mit der Beförderung von Steven Philip Richman zum CEO und dem umfassenden Talentpool, der ihn unterstützt, befinden wir uns in einer ausgezeichneten Ausgangsposition, um das Wachstum des Gesamtmarktes weiter voranzutreiben und unsere Führungsposition auszubauen."

Herr Steven Philip Richman, CEO von TTI, erklärte: "Unsere Leistung in der ersten Jahreshälfte verdeutlicht unseren Fokus auf den Ausbau unserer Marktführerschaft innerhalb unseren Geschäftsbereichen MILWAUKEE und Consumer, bei gleichzeitiger Erzielung einer starken finanziellen Performance. Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf unserer Strategie, in erwiesenermaßen bessere, technologisch fortschrittliche neue Produkte und außergewöhnliche Mitarbeiter zu investieren, um unser Wachstum voranzutreiben."

Über TTI

TTI ist ein Weltmarktführer im Bereich der kabellosen Technologie und bietet Elektrowerkzeuge, Outdoor-Power-Equipment, Bodenpflege- und Reinigungsprodukte für Heimwerker, Verbraucher, professionelle und industrielle Anwender aus der Bau-, Instandhaltungs-, Industrie- und Infrastrukturbranche. Das Unternehmen stützt sich auf vier strategische Säulen starke Marken, innovative Produkte, großartige Mitarbeiter und operative Exzellenz und verfolgt eine weitreichende langfristige Vision zur Weiterentwicklung der kabellosen Technologie. Die globale Wachstumsstrategie, die auf dem unermüdlichen Streben nach Produktinnovation basiert, verhalf TTI zu einer Führungsposition in den jeweiligen Branchen. Dabei hält das Unternehmen hohe Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein. Das starke Markenportfolio von TTI umfasst MILWAUKEE, RYOBI und AEG Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge, RYOBI Outdoor-Produkte, EMPIRE Layout- und Messprodukte sowie HOOVER, VAX, DIRT DEVIL und ORECK Bodenpflegeprodukte und -lösungen.

TTI wurde 1985 gegründet und ist seit 1990 an der Hongkonger Börse notiert. Das Unternehmen gehört zu den konstituierenden Aktien des Hang Seng Index, des Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, des FTSE RAFI All-World 3000 Index, des FTSE4Good Developed Index und des MSCI ACWI Index. Außerdem wird das Unternehmen am OTCQX Best Market unter den Symbolen "TTNDY" und "TTNDF" gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle genannten Marken mit Ausnahme von AEG, OTCQX und RYOBI sind Eigentum der Unternehmensgruppe. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. OTCQX ist eine eingetragene Marke der OTC Markets Group Inc. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240806789994/de/

Contacts:

Für Investor-Relations-Anfragen:

Hauptansprechpartner

TTI Investor Relations North America

Ross Gilardi

Senior Vice President, Finance Investor Relations

E-Mail: ross.gilardi@ttihq.com

Asien/Pazifik

TTI Investor Relations Asien

Jimmy Li

Senior Manager, Investor Relations

E-Mail: jimmy.li@tti.com.hk