Zu den wichtigsten Trends zählen das rasante Wachstum von Indie-Spielen, die Leistungsfähigkeit des Influencer-Marketings und die Auswirkungen der jüngsten rechtlichen und regulatorischen Änderungen im Bereich Mobile Gaming

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, kündigt stolz die Summer 2024 Edition von "The Xsolla Report: The State of Play" an. Dieser ausführliche Bericht liefert wichtige Erkenntnisse, Trends und Chancen, die die Spielebranche prägen, und hilft Fachleuten, sich in dieser sich schnell entwickelnden Umgebung zurechtzufinden und erfolgreich zu sein.

Die Sommerausgabe 2024 untersucht das bemerkenswerte Wachstum der Indie-Spieleentwicklung, die von leidenschaftlichen Entwicklern und innovativen Titeln vorwärts katapultiert wird und die Spieler weltweit in ihren Bann zieht. Dieser Trend zeigt, wie unabhängige Entwickler, die mit gehörigen Tools zur Spieleentwicklung ausgestattet sind, sich auf einem Markt behaupten können, der traditionell von AAA-Titeln dominiert wird.

Influencer-Marketing wird als mächtige Kraft bei der In-Game-Werbung hervorgehoben. Mit ihrem großen und engagierten Publikum sind Influencer entscheidend, um die Bekanntheit von Spielen zu erhöhen und Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Der Bericht beschreibt im Detail, wie Plattformen wie YouTube und Twitch zu wichtigen Kanälen für Gaming-Inhalte werden, wobei Influencer ihre Glaubwürdigkeit und Reichweite nutzen, um den Erfolg von Spielen zu steigern. Influencer-Marketing-Plattformen wie das Xsolla Partner Network bieten Tools zum Verwalten von Kampagnen, Verfolgen der Performance und Maximieren der Reichweite und haben sich für Influencer und Spieleentwickler als unschätzbar wertvoll erwiesen.

"Mit ‚The Xsolla Report' möchten wir der Gaming-Branche instruktive Erkenntnisse und Daten zur Verfügung stellen, die den Erfolg vorantreiben", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Officer und Chief Growth Officer bei Xsolla. "Diese Ausgabe zeigt das unglaubliche Potenzial von Indie-Spielen und hebt die bemerkenswerte Wirkung von Influencer-Marketing und mobilen Updates hervor. Wir unterstützen unsere Partner intensiv, um diese Trends zu meistern und neue Möglichkeiten nutzen zu können."

Auch der rasante Aufstieg des mobilen Gamings und die Entwicklung des Zahlungsverkehrs werden beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf der Zunahme bargeldloser Transaktionen und digitaler Geldbörsen liegt. Diese Einblicke sind entscheidend, um die Auswirkungen der umfassenden wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen auf die Gaming-Branche zu erkennen und zu verstehen, wie Entwickler weltweit davon profitieren können.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und bietet einen robusten und leistungsstarken Satz an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -herausgebern aller Größen dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf mehreren Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, auf dem Markt einzuführen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel verfolgt Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen und unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Mit Haupt- und Rechtssitz in Los Angeles, Kalifornien, und Niederlassungen in London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und weiteren Städten auf der ganzen Welt, unterstützt Xsolla große Gaming-Titel wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

Für weitere Informationen und Einblicke besuchen Sie bitte xsolla.com

