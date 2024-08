Cyble, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Cyber-Bedrohungsanalysen der Generation 3 und Schutz vor digitalen Risiken, freut sich, die Ernennung von Ernest Fung zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt zu geben.

Mit seinem umfangreichen Hintergrund in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Investitionsstrategien bringt Ernest Fung unschätzbare Fachkenntnisse und Führungsqualitäten zu Cyble. Seine Rolle wird entscheidend dazu beitragen, die Finanzstrategie des Unternehmens zu verbessern und seine globale Expansion voranzutreiben.

Ernests herausragende Karriere erstreckt sich über mehr als zwei Jahrzehnte in verschiedenen Sektoren. Zuvor war er Chief Investment Officer bei der GoTo Group, Indonesiens größtem Technologieunternehmen, wo er den Börsengang von GoTo in Höhe von 1 Milliarde Dollar leitete und im Rahmen der vorbörslichen Finanzierung von GoTo eine Finanzierung von über 1,3 Milliarden Dollar sicherte. Ernest war auch Chief Investment Officer bei Tokopedia, dem führenden E-Commerce-Unternehmen in Indonesien, wo er die 18 Milliarden Dollar schwere Fusion mit Gojek zur GoTo Group leitete. Vor seinen Führungspositionen bei GoTo und Tokopedia leitete Ernest die internationale Unternehmensentwicklung bei JD.com, einem der größten E-Commerce-Unternehmen in China, und war Director of Technology Investment Banking bei Citigroup.

Beenu Arora, CEO von Cyble, erklärte: "Wir freuen uns, Ernest in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Sein Verständnis von Finanzstrategien für das Management wachstumsstarker Unternehmen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Aktivitäten weltweit ausweiten."

Manish Chachada, COO von Cyble, fügte hinzu: "Ernests Expertise im Finanzmanagement und sein strategischer Weitblick werden entscheidend sein, wenn wir unser Produktangebot erweitern."

"Ich bin begeistert, bei Cyble, einem der innovativsten Cybersicherheitsunternehmen der Welt, einzusteigen", sagte Ernest. "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Cyble-Team, um die Vision des Unternehmens zu verwirklichen."

Cyble hat kürzlich bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter die Ernennung zum Innovation Leader im Frost Radar: Cyber Threat Intelligence 2024 von Frost Sullivan. Das Unternehmen wurde außerdem in drei Gartner Hype Cycle-Berichten für die DRPS-Kategorie gewürdigt, im im Bericht ASM Landscape 2024 von Forrester vorgestellt und im Dark Web Monitoring Providers Grid von G2 als führend hervorgehoben.

Über Cyble

Cyble, das weltweit am schnellsten wachsende Unternehmen für Cyber-Bedrohungsanalysen der Generation 3, bietet eine umfassende Abdeckung von Gegnern, Infrastrukturen, Expositionen, Schwachstellen und Zielen. Durch den Einsatz von KI und ML liefert Cyble wichtige Informationen, die Regierungen und Unternehmen helfen, Bürger und Infrastruktur zu schützen. Cyble hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und unterhält außerdem Niederlassungen in Australien, Malaysia, Singapur, Dubai, Saudi-Arabien und Indien.

