Laut Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), einem automatisierten globalen elektronischen Broker, haben seine Kunden von nun an Zugang zu börsennotierten Derivaten an der Bursa Malaysia, einer der größten Börsen der ASEAN-Region. Damit können IBKR-Kunden ab sofort Crude Palm Oil Futures (FCPO) und FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures (FKLI) neben globalen Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und vielem mehr über eine einzige, einheitliche Plattform handeln.

Der FCPO ist ein auf Ringgit Malaysia (MYR) lautender Rohpalmöl-Terminkontrakt, der an der Bursa Malaysia Derivatives gehandelt wird und Marktteilnehmern seit Oktober 1980 als weltweiter Preismaßstab für den Rohpalmölmarkt dient. Seit mehr als 40 Jahren wird der FCPO von Akteuren der Speiseöl- und Fettindustrie aktiv als Risikomanagementlösung sowie von Fondsmanagern und Finanzinstituten zur Steuerung von Preisschwankungen auf dem Markt genutzt. FKLI ist ein auf Ringgit Malaysia ("MYR") lautender FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI)-Terminkontrakt und wird an der Bursa Malaysia Derivatives gehandelt. Er ermöglicht Marktteilnehmern Investitionen in die zugrunde liegenden FBM KLCI-Konstituenten. Sowohl institutionelle als auch private Anleger nutzen FKLI aktiv in ihren Handelsportfolios.

David Friedland, Head of APAC bei Interactive Brokers, kommentiert: "Die Einführung von an der Bursa Malaysia notierten Derivaten zeigt unsere Entschlossenheit, die Bandbreite der auf unserer Plattform verfügbaren Produkte zu vergrößern. Die Kunden von Interactive Brokers können weltweit an über 150 Märkten mit einem breiten Spektrum von Instrumenten handeln, und wir freuen uns, dass wir mit diesen neuen Produkten die Handelsoptionen und -strategien unserer Kunden weiter verbessern können."

Interactive Brokers bietet einen globalen Marktzugang, fortschrittliche Technologie und wettbewerbsfähige Preise, von denen private und institutionelle Anleger profitieren. Mit Blick auf die Zukunft plant Interactive Brokers, neben den Crude Palm Oil und FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures weitere Produkte der Bursa Malaysia einzuführen.

Weitere Informationen über den Handel mit Terminkontrakten an der Bursa Malaysia finden Sie im Internet:

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten ihren Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir betreuen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Mit unserer Erfahrung von vier Jahrzehnten in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform bereitzustellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Interactive Brokers ist ein anerkannter Top-Broker, der von namhaften Branchenportalen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten hat.

Medienkontakt: Katherine Ewert, media@ibkr.com