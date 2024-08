Innovationen im Bereich KI für Revenue Teams und starkes Geschäftswachstum führten zum vierten Mal in Folge zu einer Platzierung als Top Private Cloud Unternehmen

6sense , die führende Plattform zur Revolutionierung der Art und Weise, wie B2B-Organisationen Pipelines erstellen, verwalten und in Umsätze umwandeln, gab heute bekannt, dass sie das vierte Jahr in Folge in die Forbes Cloud 100 Liste aufgenommen wurde. Die Forbes Cloud 100 ist die endgültige Rangliste der 100 besten privaten Cloud-Unternehmen der Welt, die von Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners und Salesforce Ventures veröffentlicht wird.

"B2B-Umsatzteams müssen immer ehrgeizigere Ziele mit denselben oder weniger Ressourcen erreichen, und sie brauchen ihre Technologiepartner, die die sich verändernden Kräfte der Branche vorhersehen und lösen können", sagt Jason Zintak, CEO von 6sense. "Für uns ist die KI das Herzstück unserer Arbeit, und das schon seit 11 Jahren. Mit prädiktiver und generativer KI definieren wir neu, wie Technologie die größten Herausforderungen von Verkäufern und Vermarktern bewältigen kann, indem wir umfassende Lösungen entwickeln, die die Konversionsrate verbessern, die Pipeline aufbauen und die Verkaufszyklen beschleunigen. Mit diesem innovativen und anpassungsfähigen Ansatz sind wir in der Lage, unseren Kunden jetzt und in Zukunft zu helfen, vorhersehbare Umsätze zu erzielen egal, was die Zukunft bringt."

Im Rahmen des Cloud 100-Bewertungsprozesses wurden die Unternehmen anhand von vier Faktoren bewertet: Marktführerschaft, geschätzte Bewertung, Betriebskennzahlen sowie Mitarbeiter und Kultur.

Im März gab 6sense bekannt, dass das Unternehmen den Meilenstein von 200 Millionen Dollar jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) überschritten hat und im Geschäftsjahr 2024 (FY24) einen Kundenzuwachs von 30 verzeichnen konnte. Unterstützt wurde dieses Wachstum durch den Erfolg der Vertriebsintelligenz-Plattform 6sense Revenue AI for Sales und 6sense® Conversational Email. 6sense wurde entwickelt, um die Effizienz und Effektivität von B2B-Umsatzteams zu verbessern. Mit Hilfe von KI verwandelt 6sense Daten in Intelligenz und ermöglicht es, verborgene Kaufsignale aufzudecken und die Kunden zu identifizieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt am ehesten kaufen werden. Die Plattform ermöglicht es Anwendern, schnell und in großem Umfang personalisierte Ansprache zu betreiben. Dabei wird generative KI über mehrere Kanäle hinweg eingesetzt und sichergestellt, dass jede Interaktion für den Erfolg optimiert ist.

"Die erneute Aufnahme in die Forbes Cloud 100-Liste ist ein Zeichen dafür, dass unsere Mitarbeiter und Partner unsere Leistungen erbringen und unseren Kunden helfen, in ihren Branchen führend zu sein", fügte Zintak hinzu.

"In den neun Jahren, in denen wir Daten gesammelt haben, haben wir noch keine so wettbewerbsfähige Kohorte gesehen wie die 2024 Cloud 100. Der Wert der Liste erreichte in diesem Jahr 820 Milliarden Dollar und damit den höchsten Wert in der Geschichte der Cloud 100", sagte Mary D'Onofrio, Partnerin bei Bessemer Venture Partners. "Es überrascht nicht, dass KI jetzt die am höchsten bewertete Kategorie ist. Wir sind nach wie vor begeistert davon, wie schnell KI-Unternehmen skalieren, die Cloud transformieren und die nächste Wachstumswelle vorantreiben, was zu einem massiven Anstieg der Marktkapitalisierung der Liste von über 150 Milliarden Dollar im Jahresvergleich geführt hat."

6sense veranstaltet vom 7. bis 10. Oktober in Las Vegas seine jährliche Breakthrough-Branchenkonferenz, an der mehr als 1.000 führende B2B-Vertriebs- und Marketingfachleute teilnehmen. Besuchen Sie die Breakthrough 2024 Website, um mehr zu erfahren und um sich zu registrieren.

Die Forbes 2024 Cloud 100 und 20 Rising Stars Listen werden online veröffentlicht unter www.forbes.com/cloud100.

Über 6sense

6sense hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise zu revolutionieren, wie B2B-Organisationen Umsätze generieren, indem sie die Kunden mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit vorhersagen und die beste Vorgehensweise empfehlen, um anonyme Einkaufsteams einzubinden. 6sense Revenue AI ist die einzige Vertriebs- und Marketingplattform, die es Ihnen ermöglicht, eine qualitativ hochwertige Pipeline zu erstellen, zu verwalten und in Umsatz zu verwandeln. Kunden berichten von einer 2-fachen Steigerung des durchschnittlichen Vertragswerts, einer 4-fachen Steigerung der Gewinnrate und einer 20-40%igen Verkürzung der Zeit bis zum Geschäftsabschluss. Know everything. Do anything mit 6sense.

