Krypto News: Ethereum Cross-Chain-Interoperabilität fordert Solana heraus

Die Kryptowährung Solana wird von Experten als einer der härtesten Konkurrenten für Ethereum betrachtet. Nun hat Vitalik Buterin jedoch seine neusten Pläne vorgestellt, welche einen Vorteil von Solana zunichtemachen. Was genau geplant ist und wie es sich auf Ethereum und seine Layer-2s auswirkt, zeigen wir Ihnen im folgenden Beitrag.

Vorteile der Layer-2s haben ebenso Nachteile mit sich gebracht

Die Ethereum-Layer-2s wurden entwickelt, um die Skalierungsprobleme der Layer-1 zu beheben. Denn diese kann nur eine begrenzte Anzahl von rund 13 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Ebenso steigen die Gebühren während Zeiten einer hohen Nachfrage, was die Blockchain für einige Anwendungsbereiche teilweise ungeeignet gemacht hat.

Zwar können mit den Layer-2s eine deutlich höhere Geschwindigkeit und niedrige Gebühren sichergestellt werden, allerdings sind mit ihnen wiederum neue Probleme entstanden. Das Größte von ihnen sind die geringe Interoperabilität und die Notwendigkeit von Überbrückungsdiensten zwischen den verschiedenen Chains.

Allerdings beeinträchtigt dies wiederum die Nutzererfahrung, da sich die Angebote nicht nahtlos verwenden lassen. Somit kann es zu einer Fragmentierung und Einschränkung der Effizienz kommen.

Ebenso verkomplizieren sie die Nutzung und Verwaltung, welche spezielles Wissen erfordern lämmem. Zudem kann es sich nachteilig auf die Liquidität auswirken. Ebenso ist es möglich, dass bestimmte Investments deshalb an Wert verlieren.

Jetzt neuartige ETH-Layer-2 entdecken!

Neue Pläne von Vitalik Buterin sollen Interoperabilität der Layer-2s verbessern

Nun wurde von dem Ethereum-Mitbegründer und Entwickler Vitalik Buterin seine neue Vision für die Blockchain bekannt gegeben. Laut dieser möchte er die Interoperabilität zwischen den einzelnen Layer-2s durch verschiedene Maßnahmen steigern, um auf diese Weise die Benutzererfahrung deutlich zu verbessern.

Zudem äußerte Buterin, dass die Krypto-Community darüber erstaunt sein wird, wie einfach es ist, die Interoperabilität des Netzwerkes zu verbessern und zu einer reibungslosen Nutzererfahrung zu kommen. Denn laut seinen Aussagen würden viel Energien und Willen in genau diesen Zweck fließen.

https://x.com/VitalikButerin/status/1820404774493110309

Ebenso hat er seine Layer-2-Roadmap in einem Beitrag auf X geteilt. Auf diese wurden insgesamt sieben Punkte aufgelistet, von denen die ersten vier in der initialen Phase realisiert werden sollen.

Zu diesen zählen EIP-3370 mit Cross-Layer-2-Adressen, die künftig von Wallets und DApps angenommen werden. Sie werden einen von Menschen lesbaren Präfix verwenden, sodass sie leicht identifizierbar sind.

Hinzu kommen mit EIP-7683 die Cross-Layer-2-Transaktionen, welcher über einen neuen Kommunikationsweg für Layer-2s über einen Liquiditätsanbieter realisiert werden sollen.

Ebenfalls geplant sind mit EIP-3668 leichtgewichtige Layer-2-Clients, mit denen Smart Contracts auf der Blockchain von Ethereum die Daten in einer standardisierten Form austauschen. Somit sollen auch große Datenmengen genutzt werden können, ohne die hohen On-Chain-Kosten dafür tragen zu müssen.

Ein weiteres geplantes Feature sind die Cross-Layer-2-Accountstatus-Updates, bei denen die Layer-1-Statusaktualisierungen der Layer-2s verändert werden. Somit sollen gleichzeitig die Sicherheit und eine geringe Latenz gewährleistet werden.

Diese Maßnahmen sollen bereits ausreichen, allerdings sind für die zweite Phase zudem L1sload/staticcall, Keystore Rollups und Proof Aggregation geplant.

Mit all diesen Verbesserungen können die Nachteile im Vergleich zu der immer stärker aufholenden Layer-1 Solana ausgeglichen werden. Denn diese kommt ohne Layer-2s aus und bietet schon jetzt eine bessere Nutzererfahrung.

Jetzt innovative Layer-2 nicht verpassen!

Neue Ethereum-Layer-2 begeistert Investoren

Auf dem Markt der Skalierungslösungen entstehen auch immer mehr spezialisierte Varianten, wie Immutable X und Gala Games im GameFi-Bereich. Nun wurde die neue Layer-2 Pepe Unchained von der Memecoin-Community von Pepe ins Leben gerufen, um ein neues Zeitalter für den Sektor einzuleiten.

Mit ihr sollen die von der Ethereum-Blockchain belasteten Memecoins und anderen Krypto-Assets befreit werden. Dabei kann die Nutzererfahrung mithilfe einer hundertmal höheren Geschwindigkeit und viel geringeren Gebühren deutlich verbessert werden. Dies erhöht wiederum die Chance, dass auch andere Projekt auf dem Ökosystem starten.

Durch diese nimmt wiederum die Aktivität und der auf Pepe Unchained gesperrte Wert der digitalen Assets zu. All dies sind wiederum wichtige Metriken für die Bestimmung des Wertes einer Kryptowährung. Somit könnte $PEPU sogar die Bewertung von anderen Memecoins übertreffen und besonders stark steigen.

Allein während der vergangenen 3 Tage konnte Pepe Unchained mit seinem Presale weitere 750.000 USD einwerben und somit bereits mehr als 7,49 Mio. USD erzielen. Für weniger als 16 Stunden werden die Coins noch für 0,0089105 USD angeboten, sodass nicht mehr viel Zeit übrigbleibt.

Die doppelten Überprüfungen von den Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof unterstreichen die Seriosität von Pepe Unchained, während die Anleger gleichzeitig von einer höheren Sicherheit der überprüften Smart Contracts profitieren. Auch dies könnte weitere Finanzmittel anziehen, wie das der bereits investierten Wale.

Der Vorverkauf von Pepe Unchained bewegt sich nun auf sein Finanzierungsziel zu und daher bleibt Interessierten nicht mehr viel Zeit, um sich die Coins vor der ersten Notierung an einer Kryptobörse zu sichern. Dann könnte er zu einem der führenden Memecoins aufsteigen und möglicherweise sogar Dogecoin verdrängen.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.