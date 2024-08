MÜNSTER (dpa-AFX) - Die Zeitung "Westfälische Nachrichten" zu deutscher Staatsräson/Israel:

"Auch Deutschland engagiert sich auf dem diplomatischen Parkett, um eine militärische Eskalation des Konfliktes in letzter Minute zu verhindern. Das ist richtig, wichtig und ehrbar. Was aber, wenn Israel im Kriegsfall die Bundeswehr anfragt? Dann wird das Wort Staatsräson mit einem Mal sehr mächtig. Denn: Wer es verwendet, verpflichtet sich. Und eine solche Selbstverpflichtung darf nur eingehen, wer sie ohne Wenn und Aber erfüllen will - und kann. Beides ist mit Blick auf Berlin und die Bundeswehr derzeit mehr als ungewiss."