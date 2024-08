BrowserStack, die weltweit führende Plattform für Softwaretests, wurde in die Forbes 2024 Cloud 100 aufgenommen, die endgültige Rangliste der 100 besten privaten Cloud-Unternehmen weltweit. Dies ist das vierte Mal, dass BrowserStack in dieser prestigeträchtigen Liste, die von Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners und Salesforce Ventures veröffentlicht wird, ausgezeichnet wurde.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, erneut als eines der weltweit besten Private-Cloud-Unternehmen anerkannt zu werden", sagte Ritesh Arora, Mitbegründer und CEO von BrowserStack. "Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement, die Landschaft der Softwaretests zu revolutionieren. Allein in den letzten 18 Monaten haben wir im Rahmen unserer umfassenden Vision der Testplattform mehr als 10 neue Produkte auf den Markt gebracht, die es Entwicklern ermöglichen, hochwertige Software in noch nie dagewesener Geschwindigkeit zu liefern. Wir sind unseren Kunden und Partnern dankbar für diese Auszeichnung sie spiegelt ihr Vertrauen und ihre Unterstützung für uns wider."

Im Rahmen des Cloud 100-Bewertungsprozesses wurden die Unternehmen anhand von vier Faktoren bewertet: Marktführerschaft (35 %), geschätzte Bewertung (30 %), Betriebskennzahlen (20 %) sowie Mitarbeiter und Kultur (15 %). Für die Marktführerschaft nimmt der Cloud 100 die Hilfe einer Jury in Anspruch, die sich aus CEOs von öffentlichen Cloud-Unternehmen zusammensetzt, die bei der Bewertung und Einstufung ihrer privaten Konkurrenten helfen.

"Seit neun Jahren zeichnet die Forbes Cloud 100-Liste die führenden privaten Cloud-Unternehmen der Welt aus, von KI über Arbeitssoftware bis hin zu Infrastruktur und Sicherheit", sagte Alex Konrad, der Forbes-Redakteur der Cloud 100. "Die diesjährige Liste ist die bisher stärkste Gruppe von Vorreitern mit Umsätzen, Bewertungen und Wachstum, die letztendlich für historische Börsengänge sorgen werden."

Über BrowserStack

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests und führt täglich über zwei Millionen Tests in 19 globalen Rechenzentren durch. BrowserStack hilft Amazon, NVIDIA, MongoDB, Microsoft, X und mehr als 50.000 Kunden dabei, Qualitätssoftware in kürzester Zeit zu liefern, indem sie Tests in ihre Cloud verlagern. Die Plattform von BrowserStack bietet sofortigen Zugang zu mehr als 20.000 echten mobilen Geräten auf einer äußerst zuverlässigen Cloud-Infrastruktur, die sich mühelos skalieren lässt, wenn der Testbedarf wächst. Mit BrowserStack können Entwicklungs- und QA-Teams schnell arbeiten und gleichzeitig jedem Kunden ein fantastisches Erlebnis bieten.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.browserstack.com.

