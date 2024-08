Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_appmedalmania_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) ("Vantage"), ein führender Multi-Asset-Broker, freut sich, die "Vantage Medal Mania" in der Vantage App zu starten, um den von den Sommerspielen inspirierten Wettbewerbsgeist zu feiern.Diese Kampagne ist exklusiv in der Vantage App verfügbar und bietet den Kunden eine weitere spannende Möglichkeit, parallel der am 1. Juli gestarteten Trading-Meisterschaft 2024 an der Begeisterung für die Spiele teilzuhaben.Vom 25. Juli bis zum 11. August 2024 lädt "Vantage Medal Mania" Kunden dazu ein, für ihre Lieblingsteams in 121 Medaillenspielen in 17 verschiedenen Sportarten zu stimmen und für richtige Vorhersagen Medaillen zu erhalten: 6 Medaillen für Goldspiele, 4 Medaillen für Silberspiele und 2 Medaillen für Bronzespiele. Die Teilnehmer können außerdem bis zu 5 Mal mehr Medaillen verdienen, indem sie an Trading- oder Einzahlungsmissionen in Verbindung mit ausgewählten Sportarten teilnehmen. Das Erreichen bestimmter Meilensteine, wie z. B. kumulative Check-ins und aufeinanderfolgende richtige Schätzungen, würde die Chancen der Kunden erhöhen, ihre Medaillengewinne zu steigern.Die durch diese Aktivitäten gesammelten Medaillen können gegen eine Vielzahl von Handelsprämien eingetauscht werden, darunter Gutscheine für Einzahlungsrückerstattungen, Bargeldgutscheine und Gutscheine für Trading-Verluste, um nur einige zu nennen. Außerdem haben die Teilnehmer die Chance, bei einer Verlosung mit einem Gesamtpreis von über 10.000 US-Dollar zu gewinnen und zusätzliche V-Punkte* zu erhalten. Die Aktion bietet auch exklusive Blitzangebote, bei denen die Kunden aufgefordert werden, regelmäßig die spezielle Aktionsseite zu besuchen, da sie ihre gesammelten "Medal Mania"-Medaillen gegen Handelsgutscheine zu aufregenden Rabattpreisen einlösen können.* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen."Wir bei Vantage zelebrieren mit Leidenschaft den Geist des Sports und bringen unsere Kunden durch aufregende Initiativen wie,Vantage Medal Mania' zusammen", sagte Lian J, Direktor für Nutzerwachstum bei Vantage App. "Mit dieser Kampagne können wir ein dynamisches und fesselndes Erlebnis schaffen, das den Nervenkitzel eines Sportwettbewerbs widerspiegelt und gleichzeitig unsere Kunden für ihre Teilnahme belohnt."Erfahren Sie mehr über "Vantage Medal Mania" - exklusiv in der Vantage App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/olympicpr).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_appmedalmania_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 14 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte App für mobiles Trading (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/olympicpr) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468101/1920_x_1080___PR_Hero_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-app-zelebriert-den-geist-der-spiele-mit-vantage-medal-mania-302216174.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100921996