Perfektes Uranportfolio mit kurz-, mittel- und langfristiger Hebelwirkung auf steigende Uranpreise! Wiedereröffnung zuletzt geschlossener US-Minen als kurzfristige FCF-Positionen! Jetzt antizyklisch handeln!

Liebe Leserinnen und Leser,

Energiesicherheit und erneuerbare Energien sind die Themen, die die Welt heute bewegen.

Die Kernenergie bietet Energiesicherheit und gehört zum Energiemix dazu, der die fossilen Brennstoffe ablösen soll. Dass sich die Uranversorgung im Defizit befindet, führt zu Preisanstiegen beim Uran und damit werden auch Uranunternehmen wertvoller. Produziert werden dieses Jahr geschätzte 140 Millionen bis 145 Millionen Pfund Uran. Die Nachfrage beträgt rund 180 Millionen Pfund. Experten erwarten ein steigendes Uranangebot frühestens 2028, eher 2030. Es gilt für eine langfristige Versorgungssicherheit zu sorgen. Heute ist die Atomkraft wieder attraktiv geworden und schon scheinen sich auch mehr und mehr institutionelle Investoren und Family Offices für Uran zu interessieren.

Exklusives CEO-Gespräch mit dem Highflyer der Branche

IsoEnergy (WKN: A2DMA2)

IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2) ist ein Unternehmen, das sich auf die Uranproduktion konzentriert und Projekte in Kanada, den USA, Australien und Argentinien betreibt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion in seinen Uranminen, insbesondere in Utah, wieder aufzunehmen. Hiermit möchten wir Ihnen die aktuellen Entwicklungen bei IsoEnergy, die Fortschritte in den Projekten und die Perspektiven des Uranmarktes wiedergeben.

Überblick über IsoEnergy

IsoEnergy hat sich als wichtiger Akteur im Uransektor etabliert. Mit einem starken Aktionärsbestand und über 50 Millionen USD in bar ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Projekte voranzutreiben. Die Hauptprojekte befinden sich in Utah, wo die Tony M-, Rim-, Sage Plain- und Daneros-Minen liegen. Diese Minen wurden in der Vergangenheit aufgrund niedriger Uranpreise geschlossen, aber alle Genehmigungen sind in gutem Zustand erhalten geblieben.

Aktueller Stand der Minen

Ein bedeutendes Ziel von IsoEnergy ist die Wiederinbetriebnahme der Tony M-Mine. Das Unternehmen hat ein Team vor Ort, das dabei ist, die alte Mine wieder zu eröffnen. Die Tony M-Mine hat in der Vergangenheit bereits über eine Million Pfund Uran produziert und verfügt über eine Ressource von 8,8 Millionen Pfund in den Kategorien "angezeigt" und "vermutet".

Produktionserwartungen

Die Produktionsschätzungen für die Tony M-Mine liegen zwischen 500.000 und 750.000 Pfund Uran pro Jahr. Wenn die Rim- und Daneros-Minen ebenfalls in Betrieb genommen werden, könnte die Gesamtproduktion auf etwa eine Million Pfund Uran pro Jahr steigen. Das Unternehmen plant, die Erlöse aus der Uranproduktion zur Weiterentwicklung anderer Projekte, insbesondere des Hurricane-Projekts, zu verwenden.

Marktentwicklung und Preisprognosen

Die Uranpreise haben das Potenzial, in den nächsten 6 bis 12 Monaten erheblich zu steigen. IsoEnergy verfolgt eine flexible Produktionsstrategie, um auf Preisspitzen reagieren zu können. Das Unternehmen plant, Uran in einem steigenden Markt zu liefern, um von den höheren Preisen zu profitieren.

Erkundungsprogramm in der Athabasca Basin

Im Juni hat IsoEnergy ein geplantes 30-Bohrlöcher umfassendes Sommer-Erkundungsprogramm im Athabasca-Becken gestartet, insbesondere im Larocque East-Projekt. Das Unternehmen ist bereits dabei, die Bohrungen durchzuführen und berichtet von positiven Fortschritten. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August veröffentlicht.

Geophysikalische Untersuchungen

IsoEnergy hat die Induced Polarization (IP)-Technik eingesetzt, um kosteneffizienter zu arbeiten und die Bohrungen gezielt durchzuführen. Diese Technik hilft, Bereiche zu identifizieren, in denen Alterationen vorliegen, die auf Uranvorkommen hindeuten können. Die Identifizierung solcher Bereiche ermöglicht es dem Unternehmen, die Bohrungen effektiver zu planen.

Erweiterung des Projektportfolios

IsoEnergy hat kürzlich das Bullier River-Projekt erworben, um das Portfolio zu erweitern. Das Unternehmen bleibt opportunistisch und sucht ständig nach neuen Projekten, um zukünftige Entdeckungen zu fördern. Die Kombination aus bestehenden und neuen Projekten soll sicherstellen, dass IsoEnergy eine starke Marktposition behält.

Zusammenarbeit mit Cameco und Orano

Das Hurricane-Projekt von IsoEnergy grenzt an das Dawn Lake-Projekt, das von Cameco und Orano kontrolliert wird. Die Ergebnisse der Bohrungen auf beiden Seiten der Grenze sind vielversprechend, und es könnte sinnvoll sein, Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit zu führen, um die Projekte gemeinsam zu entwickeln.

Marktchancen und globale Perspektiven

Die Uranmärkte stehen vor Herausforderungen, insbesondere durch die geopolitischen Spannungen und die Abhängigkeit von russischem Uran. IsoEnergy sieht dies als Chance, da die Nachfrage nach Uran in den USA und weltweit steigt. Das Unternehmen ist bestrebt, die Produktion in den USA zu steigern und gleichzeitig die Projekte in Australien und Argentinien weiter zu beobachten.

Uranprojekte in Argentinien und Australien

In Argentinien bleibt IsoEnergy aktiv, während in Australien zunehmend politische Unterstützung für die Kernenergie zu beobachten ist. IsoEnergy plant, die Entwicklungen in diesen Regionen zu verfolgen und gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten.

Finanzielle Stabilität und Aktionärsstruktur

IsoEnergy ist finanziell gut aufgestellt, mit über 50 Millionen USD in bar und fast 20 Millionen USD in Eigenkapitalwerten. Die Aktionärsstruktur des Unternehmens ist ebenfalls stark, mit bedeutenden Beteiligungen von Next Gen Energy und Energy Fuels.

Ausblick und zukünftige Entwicklungen

Die nächsten Monate versprechen spannende Entwicklungen für IsoEnergy. Mit den bevorstehenden Ergebnissen des Erkundungsprogramms und der bevorstehenden Wiederinbetriebnahme der Tony M-Mine sieht das Unternehmen vielversprechende Chancen auf dem Uranmarkt. Die Kombination aus finanzieller Stabilität, strategischen Partnerschaften und einer soliden Projektpipeline positioniert IsoEnergy gut für zukünftiges Wachstum.

Insgesamt zeigt IsoEnergy ein starkes Engagement für die Uranproduktion und die Erschließung neuer Projekte. Mit einer klaren Strategie und einem erfahrenen Team ist das Unternehmen gut gerüstet, um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1





Enthaltene Werte: US9168961038,CA46500E1079,CA91702V1013