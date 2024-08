FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor)- und eSignatur (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Lösungen, freut sich, die Ergebnisse einer von Forrester Consulting durchgeführten Studie bekanntzugeben. Darin wurde untersucht, wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden mit PDF- und ähnlichen Dokumententools unterstützen. Die von Foxit in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel "Revolutionierung von Dokumenten-Workflows mit KI (https://www.foxit.com/de/whitepaper/2024/revolutionizing-document-workflows-with-ai/)" untersucht das Transformationspotenzial von KI in Dokumenten- und PDF-Prozessen, wie Zeiteinsparungen, verbesserte Kundenerfahrung und Umsatzsteigerungen. Die Studie geht zudem auf die Hindernisse und größten Herausforderungen ein, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, die KI-Technologie integrieren wollen.Die Studie "Revolutionierung von Dokumenten-Workflows mit KI" ist unter folgendem Link downloadbar: https://ots.de/CmjQRUDie globale Studie (https://www.foxit.com/de/whitepaper/2024/revolutionizing-document-workflows-with-ai/) stützt sich auf die Ergebnisse einer Umfrage unter 402 User*innen von PDF- und Dokumenten-Tools und 116 Entscheidungsträger*innen, die in ihrem Unternehmen für Tools zur Bearbeitung von Dokumenten zuständig sind. Die Umfrage wurde im ersten Quartal 2024 durchgeführt.Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass für Unternehmen, die ihre Dokumenten-Workflows verbessern wollen, eine umfassende digitale Transformation mit einer einzigen KI-fähigen Plattform notwendig ist, um die Produktivität, Fehlerfreiheit und Zusammenarbeit der Mitarbeitenden zu optimieren. Die Studie zeigt zudem, dass Unternehmen vor der Einführung einer KI-basierten Automatisierung ihre aktuellen Dokumentenprozesse überprüfen und überarbeiten und den User*innen Handlungsfreiheit in Bezug auf PDF- und Dokumentenfunktionen gewähren müssen.Weitere wesentliche Erkenntnisse der Studie sind:Das Angebot der eingesetzten PDF- und Dokumenten-Tools ist zu groß und deutlich veraltet: Im Schnitt nutzen die Befragten acht Tools für die Bearbeitung von PDF- und Dokumentenaufgaben. Viele Entscheidungsträger*innen gaben daher an, dass sie zu viele Einzellösungen verwenden. Die acht verwendeten Tools sind zudem oft veraltet, umfassen keine Prozessautomatisierung und lassen sich nur schlecht in vorhandene Anwendungen integrieren.Benutzer*innen verschwenden mit den aktuell eingesetzten PDF- und Dokumenten-Tools viel Zeit: Die User*innen verbringen ihre Tage mit übermäßig manuellen und sich wiederholenden Aufgaben, die sich aus dem komplexen und veralteten Angebot an Tools ergeben. Durchschnittlich wenden sie einen Arbeitstag pro Woche für solche Aufgaben auf.Sowohl User*innen als auch Entscheidungsträger*innen erkennen den Mehrwert einer zentralen All-in-One-PDF-Plattform: Die Einführung einer einzigen Plattform, die KI für alle PDF-Aufgaben nutzt, ist sowohl für User*innen als auch für Entscheidungsträger*innen äußerst attraktiv. Tatsächlich wird eine All-in-One-Plattform von 80 % der Befragten als nützlich oder äußerst nützlich angesehen, da deren Einsatz einen geringeren Zeitaufwand für manuelle Arbeiten, eine bessere Zusammenarbeit und eine reduzierte Fehlerquote in PDF-Dokumenten bedeutet.Basierend auf den Ergebnissen der von Forrester durchgeführten Studie, veranstaltete Foxit außerdem ein Webinar. Der Gastredner Craig Le Clair, Vice President und Principal Analyst bei Forrester, teilte darin die wesentlichen Erkenntnisse der Studie. Des Weiteren gab er einen Überblick über den aktuellen Stand der Dokumentennutzung sowie die größten Herausforderungen und zukünftigen Chancen für Unternehmen. In dem Webinar wurde außerdem darauf eingegangen, dass Dokumente nach wie vor integraler Bestandteil von Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen, Behörden und anderen Branchen sind, in denen die Verwaltung von Informationen im Mittelpunkt steht, und wie die Implementierung von KI die Dokumente durch Automatisierung revolutioniert.Das Webinar ist abrufbar unter https://www.foxit.com/webinar/2024/revolutionizing-document-workflows-with-ai/Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.