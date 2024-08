Der Saudi Fund for Development (SFD) wird am 1. September 2024 zu einem Gala-Dinner unter dem Motto Celebrating 50 Years of Global Impact einladen, um fünf Jahrzehnte der Förderung von nachhaltiger globaler Entwicklung und Fortschritt zu feiern.

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 ist der SFD die wichtigste internationale Entwicklungsorganisation des Königreichs Saudi-Arabien, die nachhaltige Entwicklungsinitiativen in Afrika, der Asien-Pazifik-Region, Lateinamerika und Karibik sowie in Osteuropa unterstützt. Durch Kooperationen und Partnerschaften erreicht das Engagement des SFD die Bedürftigsten rund um den Globus. Der SFD widmet sich auch der Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder und kleiner Inselstaaten angesichts ihrer einzigartigen Herausforderungen und Gefährdungen.

"Seit 50 Jahren arbeitet der SFD eng mit Gemeinschaften und Partnern zusammen, um einen transformativen Entwicklungswandel zu fördern. Unsere Programme erreichen nahezu alle gesellschaftlichen Belange: vom Bau grundlegender sozialer Infrastrukturen wie Straßen, Krankenhäuser und Schulen bis hin zur Stärkung von Gemeinden durch Initiativen in Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, Wasser und Abwasser, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Verkehr und Kommunikation oder Industrie und Bergbau", berichtet Sultan Al-Marshad, CEO des SFD. "An diesem wichtigen Meilenstein erneuern wir unser Engagement für die Förderung der globalen Zusammenarbeit und Einheit, den Aufbau eines inklusiven Frameworks für die soziale, wirtschaftliche und menschliche Entwicklung sowie einen wirtschaftlichen Erfolg von Entwicklungsländern in allen Regionen der Welt."

Das Gala-Dinner zum 50. Jahrestag wird globale Entwicklungspartner und führende Persönlichkeiten sowie Regierungsvertreter, internationale Experten und Wissenschaftler zusammenführen, um den SFD und das entwicklungspolitische Erbe des Königreichs Saudi-Arabien sowie seinen künftigen Einsatz für eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft für alle zu feiern.

Weitere Informationen sind verfügbar unter: https://www.sfd.gov.sa.

