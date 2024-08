Solidigm D7-PS1010 und D7-PS1030 SSDs wurden entwickelt, um anspruchsvolle moderne Workloads zu beschleunigen und die leistungsstärksten Phasen der KI-Datenpipeline zu unterstützen

Solidigm, ein führender Anbieter von innovativen NAND-Flash-Speicherlösungen, gab heute die Einführung der SolidigmTM D7-PS1010 und D7-PS1030 Solid-State-Laufwerke (SSDs) für Rechenzentren bekannt. Als die schnellsten PCIe 5.0 SSDs1, die heute in großen Stückzahlen ausgeliefert werden, sind diese Laufwerke gut für die IO-Intensität moderner Mainstream-, gemischter und schreibzentrierter Arbeitslasten geeignet.

"Die Solidigm D7-PS1010 und D7-PS1030 SSDs wurden sorgfältig entwickelt, um die immer anspruchsvolleren IO-Anforderungen in einer Reihe von Workloads wie Allzweck-Servern, OLTP, serverbasiertem Speicher, Entscheidungsunterstützungssystemen und KI/ML zu erfüllen", sagte Greg Matson, Senior Vice President of Strategic Planning and Marketing bei Solidigm. "In einer Welt, in der jedes Watt zählt, sind diese Laufwerke PCIe 5.0 vom Feinsten. Sie bieten nicht nur eine branchenführende Vier-Ecken-Leistung 2, sondern auch eine bis zu 70 bessere Energieeffizienz im Vergleich zu ähnlichen Laufwerken anderer Hersteller. 3

Die neuesten Solidigm SSDs sind in den Formfaktoren E3.S und U.2 erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Kapazitäten und Ausdaueroptionen und sind eine starke Erweiterung des Portfolios des Unternehmens an branchenführenden Speichern für KI.

D7-PS1010

Das Solidigm D7-PS1010 ist ein Standard-Endurance-Laufwerk (SE) und ist mit Kapazitäten von 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB und 15,36 TB erhältlich. Über einen Zeitraum von 5 Jahren bieten die SE-Modelle 1,0 Schreibvorgänge pro Tag (DWPD) und rühmen sich mit 28 geschriebenen Petabytes (PBW) für die 15,36 TB-Variante einer beträchtlichen Anzahl von Programm-/Löschzyklen während der gesamten Lebensdauer. In serverbasierten Speicherlösungen kann das D7-PS1010 den sequentiellen Schreibdurchsatz um bis zu 37 Prozent schneller als Laufwerke mit ähnlichen Spezifikationen beschleunigen. 4 Dieses Laufwerk bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Kapazität und ist ideal für eine Vielzahl von Mainstream-Anwendungen.

D7-PS1030

Das Solidigm D7-PS1030 ist ein Mid-Endurance-Laufwerk (ME), das mit Kapazitäten von 1,6 TB, 3,2 TB, 6,4 TB und 12,8 TB erhältlich ist und bei der 12,8-TB-Variante beeindruckende 70 PBW bietet. In einer All-Flash-Performance-Ebene für KI-Workloads trägt das D7-PS1030 dazu bei, die Einschränkungen bei Leistung, Ausdauer und Zuverlässigkeit von Festplattenlaufwerken (HDD) zu überwinden. Mit einer Schreibleistung, die mehr als doppelt so hoch ist wie die des Solidigm-Laufwerks der vorherigen Generation,5 eignet sich das D7-PS1030 besonders für Operationen, die schreibintensive Anwendungen wie Caching und Checkpointing erfordern.

Die neuen Laufwerke sind so konstruiert, dass sie in jeder Phase der KI-Datenpipeline hervorragende Leistungen erbringen und in bestimmten Pipeline-Phasen einen um bis zu 50 Prozent höheren Durchsatz liefern6 als vergleichbare Laufwerke ihrer Klasse. Diese SSDs können als GPU-Direct-Attach-Laufwerke in GPU-Servern oder als Teil eines leistungsstarken All-Flash-Tiers eingesetzt werden, das leistungsschwächere HDDs in Network-Attach-Speicherkonfigurationen unterstützt.

"Da die KI-Workloads weiter zunehmen, wird die Speicherleistung immer wichtiger", sagte Ace Stryker, Director of Market Development bei Solidigm. "Die Solidigm D7-PS1010 und D7-PS1030 sind für KI-gesteuerte Unternehmen ein entscheidender Vorteil, da sie die Konkurrenz in kritischen Phasen der KI-Pipeline übertreffen können."

Mit dieser Markteinführung setzt Solidigm sein Engagement für die Bereitstellung von branchenführender Qualität und Zuverlässigkeit fort. Durch den Einsatz von Methoden wie dem Testen auf Nulltoleranz für Datenfehler,7 eingebauten Redundanzen, verbessertem Verlustleistungsmanagement und der Entwicklung einer konsistenten Leistung über die gesamte Lebensdauer des Laufwerks,8 übertreffen diese SSDs bei weitem die geforderten Industriespezifikationen und üblichen Praktiken. In Kombination mit den neuen OCP-konformen Wärmemanagement-Funktionen und neuen Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot und Data at Rest Protection und Attestierung sind die Laufwerke D7-PS1010 und D7-PS1030 für den Einsatz in der Cloud und in Unternehmen mit höchstem Vertrauen konzipiert.

Weitere Informationen darüber, wie Ihnen die Solidigm D7-PS1010 und Solidigm D7-PS1030 Laufwerke bei der Bewältigung Ihrer Workloads helfen können, finden Sie auf unserer Website.

Über Solidigm

Solidigm ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen NAND-Flash-Speicherlösungen. Die Technologie von Solidigm erschließt das unbegrenzte Potenzial von Daten für unsere Kunden und ermöglicht es ihnen, den menschlichen Fortschritt voranzutreiben. Solidigm ist aus dem Verkauf von Intels NAND- und SSD-Geschäft hervorgegangen und wurde im Dezember 2021 zu einer eigenständigen US-Tochter des Halbleiterführers SK hynix. Solidigm hat seinen Hauptsitz in Rancho Cordova, Kalifornien, und wird durch den Erfindungsreichtum seiner Teammitglieder an 13 Standorten auf der ganzen Welt angetrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte solidigm.com und folgen Sie uns auf Twitter und auf LinkedIn. "Solidigm" ist eine Marke der SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm).

______________________

1 Vergleich der Produktspezifikationen und der gemessenen realen Workload-Performance von weit verbreiteten PCIe 5.0 SSDs für Rechenzentren mit der branchenweit höchsten Kapazität von 3,84 TB (unter Verwendung der Solidigm 2023 und 2024 Lieferungen als repräsentative Daten der Branche).

2 Die Daten des Vier-Ecken-Vergleichs basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen von Samsung, Kioxia und Micron.

3 Vergleich von 7,68 TB, Samsung PM1743 und Solidigm D7-PS1010. Die Leistung wird mit der Quarch Technologie gemessen. Solidigm D7-PS1010 (128KB SW QD128 IOPS/Watt 3.874), Samsung PM1743 (128KB SW QD128 IOPS/Watt 2.272).

4 Die Workload IO-Merkmale basieren auf einer von Solidigm durchgeführten Untersuchung öffentlich zugänglicher Materialien. Vergleich SolidigmTM D7-PS1010 3,84 TB (128KB Seq Write QD128 8,2 MB/s) vs Samsung PM1743 3,84 TB (128KB Seq Write QD128 6,0 MB/s).

5 Im Vergleich zur vorherigen Generation Solidigm D7-P5520 und D7-P5620.

6 Die Workload IO-Merkmale basieren auf einer von Solidigm durchgeführten Untersuchung öffentlich zugänglicher Materialien. SolidigmTM D7-PS1010 7,68 TB (32KB SW QD32 9,03 GB/s 113us) vs Samsung PM1743 7,68 TB (32K SW QD32 6,03 GB/s 170us).

7 Solidigm-Laufwerke werden unter allen Bedingungen und Zykluszahlen während der gesamten Lebensdauer des Laufwerks auf 1E-18 getestet. Das ist 100-mal höher als 1E-16, das in JEDEC Solid State Drive Requirements and Endurance Test Method (JESD218) spezifiziert ist. https://www.jedec.org/standards-documents/focus/flash/solid-state-drives.

8 Siehe SolidigmTM D7-PS1010 Produktspezifikationen für IOPS-Konsistenz. Solidigm erwartet eine Abweichung von bis zu 5 beim Durchsatz zwischen den einzelnen Laufwerken. IOPS-Variabilität gemessen nach Anpassung des SSD-Zykluslimits zur Simulation des End-of-Life-Verhaltens. Die Ergebnisse sind geschätzt oder simuliert. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen.

