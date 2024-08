+51,6% liegt der innere Wert der Aktie über dem Kurswert der Anteilscheine an der Börse, gemessen am Ölpreis und am Wechselkurs von Euro zum Dollar Eigentlich hatten die Analysten nichts Besonderes von den Halbjahreszahlen des italienischen Energiekonzerns erwartet. Doch dieser Konzern konnte vor allem bei der Ölförderung, also beim Upstreamgeschäft überraschen. Die Ergebnisse des Bereichs liegen weit über den Analystenerwartungen und auch deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...