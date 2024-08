Die CrowdStrike-Aktie (WKN: A2PK2R) hat sich im Zuge der vergangenen zwei Handelstage enorm volatil gezeigt. Am Montag gab es einen Absturz um -12%, am Dienstag eine deutliche Erholung. Doch was sollten Anleger aus der aktuellen Situation machen? Zumindest ein Experte sieht jetzt eine Kaufchance. Piper Sandler optimistisch Vor einigen Wochen ist die Aktie von CrowdStrike wegen eines globalen IT-Ausfalls deutlich abgestürzt. Doch immer mehr Analysten ...

