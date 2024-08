EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

SUSS MicroTec setzt starkes Wachstum und signifikante Margensteigerung im zweiten Quartal fort



07.08.2024 / 07:25 CET/CEST

Auftragsbestand mit 450,0 Mio. € weiterhin auf sehr hohem Niveau

Q2-Umsatz von 99,3 Mio. € übertrifft hohen Q1-Umsatz (93,5 Mio. €)

Brutto- und EBIT-Marge liegen zum Halbjahr 2024 sehr deutlich über

Vorjahreswerten

Prognose bereits am 18. Juli 2024 erhöht Garching, 7. August 2024 - Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, veröffentlicht heute den Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2024. Die am 18. Juli 2024 vorläufig mitgeteilten Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr 2024 werden ausnahmslos bestätigt. Im zweiten Quartal 2024 hat SUSS MicroTec einen Auftragseingang in Höhe von 93,9 Mio. € erzielt (Q2 2023: 83,3 Mio. €). Rund 70 Prozent entfielen auf das Segment Advanced Backend Solutions, wobei insbesondere die weiterhin hohe Nachfrage nach Bondern hervorzuheben war. Der größere Anteil entfiel auf Lösungen für das temporäre Bonding. Außerdem enthielt der Auftragseingang eine Bestellung für die im Mai 2024 im Markt eingeführte Hybrid Bonding-Plattform, die sowohl Die-to-Wafer (D2W) als auch Wafer-to-Wafer (W2W) Hybrid Bonding-Prozesse ermöglicht. Der Auftragseingang im Segment Photomask Solutions betrug im zweiten Quartal 28,1 Mio. € (Q2 2023: 46,1 Mio. €). Nach sechs Monaten im laufenden Geschäftsjahr lag der Auftragseingang in Summe bei 192,2 Mio. € (Vorjahr: 178,2 Mio. €). Der Auftragsbestand erreichte zum 30. Juni 2024 einen Wert von 450,0 Mio. € und lag damit um 18,0 % über dem Vorjahresvergleichswert (30. Juni 2023: 381,5 Mio. €). "Der hohe Auftragsbestand bedeutet für uns, dass wir den Ausbau flexibler Fertigungskapazitäten und die Maßnahmen zur Steigerung der operativen Effizienz weiter mit hoher Geschwindigkeit vorantreiben. Der Druck auf die Fertigung bleibt entsprechend hoch, um die anspruchsvollen Kapazitätsausbaupläne unserer Kunden, insbesondere bei KI-Mikrochips, zu erfüllen", so Burkhardt Frick, CEO von SUSS MicroTec. "Wir wollen demonstrieren, dass wir ein starker Partner für weiteres Wachstum sind und arbeiten intensiv daran, die Lieferfähigkeit aus unseren Produktionsstandorten in Deutschland und Taiwan zu beschleunigen", ergänzt COO Dr. Thomas Rohe. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2024 signifikant um 45,6 % auf 192,8 Mio. € (Vorjahr: 132,4 Mio. €). Das zweite Quartal 2024 steuerte 99,3 Mio. € bei (Q2 2023: 68,4 Mio. €) und lag damit über dem Niveau des ersten Quartals 2024 (93,5 Mio. €). Das Wachstum im ersten Halbjahr wurde von beiden Segmenten getragen. Während der Umsatz im Segment Advanced Backend Solutions um 39,1 % auf 136,0 Mio. € (Vorjahr: 97,8 Mio. €) kletterte, legte das Umsatzvolumen der Photomask Solutions um 64,6 % auf 56,8 Mio. € zu (Vorjahr: 34,5 Mio. €). Im Backend-Geschäft konnte der Umsatz der Produktlinie Bonder gegenüber dem Vorjahreshalbjahr beinahe verdreifacht werden. Der starke Umsatzanstieg wurde durch den hohen Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2023 und den fortgeschrittenen Kapazitätsausbau für temporäre Bonder am Produktionsstandort in Hsinchu (Taiwan) ermöglicht. Das Bruttoergebnis vom Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr 2024 um 29,7 Mio. € auf 76,8 Mio. € (Vorjahr: 47,1 Mio. €). Die Bruttomarge verbesserte sich damit um 4,2 Prozentpunkte auf 39,8 % (Vorjahr: 35,6 %), insbesondere durch einen vorteilhaften Produktmix und einen Volumeneffekt. Beide Segmente trugen zur substanziellen Margenverbesserung bei: Das Segment Advanced Backend Solutions verbesserte sich auf 42,3 % (Vorjahr: 37,3 %) und im Segment Photomask Solutions gelang ein Anstieg auf 34,5 % (Vorjahr: 30,9 %). Das EBIT erhöhte sich im ersten Halbjahr 2024 auf 30,1 Mio. € (Vorjahr: 11,5 Mio. €) und entsprach einer EBIT-Marge von 15,6 % (Vorjahr: 8,7 %). Das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten lag im ersten Halbjahr 2024 mit 22,5 Mio. € sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 9,4 Mio. €. Das gesamte Periodenergebnis belief sich auf 80,8 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €) und enthielt das Nachsteuerergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 58,3 Mio. € inklusive des Ertrags aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs MicroOptics. Ausblick Die Nachfrage nach Anlagen und Lösungen von SUSS MicroTec ist nach wie vor hoch. "Wir trauen uns für das zweite Halbjahr zu, an die erfreuliche Umsatz- und Margenentwicklung der ersten Jahreshälfte anzuknüpfen. Folgerichtig haben wir unsere Erwartung für alle drei Prognosekennzahlen erhöht", so Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS MicroTec. Für das Gesamtjahr 2024 geht das Management, wie bereits in einer Ad-hoc-Mitteilung am 18. Juli 2024 bekanntgegeben, von einem Umsatz in einer Spanne von 380 bis 410 Mio. € aus (zuvor: 340 bis 370 Mio. €). Bei der Bruttomarge wird mit einer Bandbreite von 38 bis 40 % gerechnet (zuvor: 35 bis 38 %) und bei der EBIT-Marge mit einer Spanne von 14 bis 16 % (zuvor: 10 bis 12 %). Dazu Dr. Cornelia Ballwießer: "Die erwartete Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren unterstreicht, dass wir in der aktuellen Transformationsphase sehr deutlich wachsen und trotz steigender Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Produktion und Verwaltung eine steigende Profitabilität erreichen wollen." Der Halbjahresfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar. Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151 Über SUSS MicroTec SUSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com . Legal Disclaimer

