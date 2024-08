EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage 53.693 Orders im Juli Börsen-Crash in Japan sorgt für außerordentliche Umsätze an den Börsen LS-X mit neuem deutlichen Umsatzrekord



07.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 7. August 2024 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juli 53.693 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 3,51 % gegenüber dem Vormonat (+36,38 % ggü. Juli 2023). Juli 2024 Juni 2024 Juli 2023 Orders gesamt 53.693 55.649 39.371 Wertpapier-Orders 50.662 54.193 36.191 Future-Kontrakte 7.373 7.217 5.776

Im Juli lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 127,96 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 2,85 % gegenüber dem Vormonat (+16,20 % ggü. Juli 2023). Per 31.07.2024 wurden bei der sino AG 270 Depots betreut (+0,37 % ggü. Vormonat). Am 5. August sind die weltweiten Börsen erheblich gefallen.

An diesem Tag hat sino fast 9.000 Orders ausgeführt, mehr als das 3,5-fache eines durchschnittlichen Börsentages. Eine sehr große Mehrheit der sino Kunden konnte im

Intraday-Handel, teilweise erhebliche, Gewinne erzielen. An der LS-X, an der Trade Republic Kunden handeln, gab es laut im Internet verfügbarer Quellen mit 1,24 Milliarden Euro nicht nur einen neuen Umsatzrekord, sondern der bisherige, der erst am 2. August aufgestellt wurde, wurde sogar um mehr als 50% übertroffen. Trade Republic, an der sino wirtschaftlich noch mit 2,3% beteiligt ist, hatte anders als viele Emittenten, sowie in- und ausländischen Broker, bei der Abwicklung der Kundenorders nach eigenen Aussagen am 5. August "keine Probleme". "Kurz nachdem Trade Republic laut Presseberichten eine eigene Wertpapier-abwicklungsplattform eingeführt hat, hat die neue Infrastruktur ihren ersten richtigen Stresstest mit Bravour bestanden. Die Historie bei anderen Instituten zeigt, was das für eine großartige Leistung ist. Wir freuen uns als Investor der ersten Stunde auf die weitere Entwicklung der Trade Republic und sind, nicht nur aufgrund der Rekordumsätze der letzten Tage, weiterhin sehr optimistisch", so Karsten Müller und Ingo Hillen, Vorstände der sino AG.



07.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com