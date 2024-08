Die Everen Group, eine Gruppe führender Energieversicherungsunternehmen, freut sich, die Ernennung von Robert Foskey zum neuen President und Chief Executive Officer mit Wirkung vom 5. August 2024 bekannt zu geben. Herr Foskey kann auf umfangreiche Erfahrungen und eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Everen Group verweisen und wird das Unternehmen in die kommende Wachstums- und Innovationsphase führen.

In den vergangenen 17 Jahren bewies Foskey bei der Everen Group herausragende Führungsqualitäten und eine klare strategische Vision. Er trug 15 Jahre lang als Group Chief Actuary und zuletzt als Chief Operating Officer bei Everen Limited Verantwortung. Er hat wichtige betriebliche Verbesserungen umgesetzt und signifikantes Wachstum vorangetrieben. Mit seinem tief reichenden Verständnis für die Geschäftsziele und Werte der Gruppe ist er die Idealbesetzung für die Position des CEO.

Die Ernennung von Robert Foskey ist der Abschluss eines intensiven einjährigen Prozesses zur Bestimmung der Nachfolge, der vom Board geleitet wurde. "Wir sind sehr erfreut, Rob zum CEO der Unternehmensgruppe ernennen zu dürfen", so John Weisner, Chair of the Board, Everen Limited. "Seine Arbeit als Chief Actuary und COO sind von unschätzbarem Wert, und das Board ist fest davon überzeugt, dass er die Entwicklung der Everen Group weiterhin mit demselben Engagement und derselben Inspiration vorantreiben wird. Außerdem bedankt sich das Board bei Bertil Olsson für seinen Beitrag als CEO zur Everen Group in den vergangenen neun Jahren."

John Talarico, Chair of the Board, Everen Specialty Ltd., ergänzt: "Das Board stimmt darin überein, dass Rob die ideale Führungspersönlichkeit für die Everen Group ist. Seine fundierten Kenntnisse unseres Geschäftsbetriebs und sein Einsatz für unser Unternehmen werden einen nahtlosen Übergang und weiteren Erfolg gewährleisten."

Seine Ernennung kommentiert Robert Foskey wie folgt: "Ich fühle mich geehrt und freue mich auf meine Aufgaben als Group CEO. Es ist ein Privileg, der Everen Group anzugehören und Everen Limited in der Rolle des COO geleitet zu haben. Dem Board möchte ich für das Vertrauen danken, das es mir durch die Ernennung entgegenbringt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem talentierten Führungsteam und unseren Mitarbeitern, um auch in Zukunft Innovationen umzusetzen, unseren Aktionären und Kunden einen stetigen Mehrwert zu liefern und die Position der Group als führendes Unternehmen in der weltweiten Versicherungsbranche zu festigen. Ich werde alles daran setzen, unserem Anspruch und unseren Werten gerecht zu werden und unsere Unternehmenskultur durch Teamwork, Zusammenarbeit und Transparenz weiter zu verbessern."

Über die Everen Group:

Die Everen Group besteht aus zwei eigenständigen Unternehmen, die komplementäre Produkte anbieten: Everen und Everen Specialty. Everen ist der weltweit größte Energieversicherer auf Gegenseitigkeit. Er ist seit mehr als 50 Jahren tätig und agiert als ausschließlicher Gegenseitigkeitsverein im Besitz seiner Mitglieder. Das Underwriting wird ohne Fremdkapital zu 100 Prozent von der eigenen Bilanz getragen und bietet eine Deckung von bis zu 450 Millionen US-Dollar pro Schadensfall. Everen Specialty ist ein brancheneigener gewerblicher (Rück-)Versicherer, der Schaden- und Unfallversicherungen und Rückversicherungen für Mitglieder und Nichtmitglieder anbietet. Zudem hat Everen Specialty eine Tochtergesellschaft, OCIL Specialty, Ltd (OSL), die über OSL Insurance Services (OISI), einen Generalvertreter mit Sitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, US-Surplus-Lines-Geschäft zeichnet.

Weitere Informationen über die Unternehmen finden Sie unter Everen.bm und EverenSpecialty.bm.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

