The following instruments on XETRA do have their first trading 07.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.08.2024Aktien1 IM00BPLZ1D89 Challenger Energy Group PLC2 KYG2091K1388 Century Sunshine Group Holdings Ltd.Anleihen1 US715638EB48 Peru, Republik2 US715638EC21 Peru, Republik3 CA135087S398 Canada, Government of...4 CH1335850314 Inter-American Development Bank5 XS0105748205 Landesbank Baden-Württemberg6 US74456QCT13 Public Service Electric & Gas Co.7 US74456QCS30 Public Service Electric & Gas Co.8 DE000HLB59N4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB58V9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB58R7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale