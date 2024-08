Die Dax-Anleger dürften am Mittwoch wieder etwas Mut fassen, auch weil die Bank of Japan beruhigende Signale sendet. Nach dem jüngsten Börsenbeben hat sich der Dax vorerst stabilisiert. Zwar nahm die Erholung am Dienstag kaum Fahrt auf, aber es ging zumindest mit kleinen Schritten nach oben. Auch die US-Aktienmärkte zeigten sich erholt, was jedoch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...