Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juni etwas stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lag um 4,1 (Mai: 7,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen monatlichen Anstieg von 0,9 Prozent prognostiziert. Der für Mai gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 2,5 Prozent wurde auf 3,1 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von April bis Juni lag die Produktion um 1,3 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent zu. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 2,5 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 2,1 Prozent. Die Produktion von Konsumgütern hingegen sank um 2,4 Prozent. Außerhalb der Industrie stieg die Energieerzeugung im Juni 2024 im Vergleich zum Vormonat um 2,9 Prozent und die Bauproduktion um 0,3 Prozent.

Die positive Entwicklung der Produktion im produzierenden Gewerbe ist insbesondere auf den Anstieg in der Automobilindustrie um 7,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückzuführen, nachdem die Produktion in diesem Bereich im Mai um 9,9 Prozent gefallen war. Auch der Zuwachs im Bereich Herstellung von elektrischen Ausrüstungen um 5,2 Prozent wirkte sich positiv aus. In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juni gegenüber Mai um 1,4 Prozent gestiegen.

