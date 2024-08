Ilkaris Lösungen für Datensouveränität Rechenzentrum, Colocation, Souveräne Cloud und Domainregistrierung ermöglichen die Kontrolle über die digitale Infrastruktur auf hyperprivater Ebene.

Ilkari, das erste wirklich souveräne Technologieunternehmen, kündigte heute die Einführung seiner branchenweit ersten End-to-End-Lösungen für Datensouveränität an. Diese Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage, Datensouveränität zu ihren Bedingungen aufzubauen und die volle Kontrolle über ihre digitalen Assets zu haben.

Ilkari wurde von Grund auf äußerst souverän aufgebaut, um die Datenbedürfnisse von Unternehmen zukunftssicher zu machen, indem es ihnen eine End-to-End-Lösung für Datensouveränität zur Verfügung stellt, die es ihnen ermöglicht, zu wissen und zu kontrollieren, wo sich ihre Daten befinden, wohin sie fließen und wer darauf zugreift auch wenn das Datenvolumen wächst.

Ilkari arbeitet auf einer hyperprivaten Ebene und ermöglicht seinen derzeitigen Kunden, die regelmäßig in den Top 300 der meistbesuchten US-Websites auftauchen, die Verarbeitung von durchschnittlich mehr als 120 Millionen Transaktionen pro Tag (die Größenordnung globaler Zahlungsabwickler). Die Kunden von Ilkari setzen mehr als 150 kritische und unterschiedliche Technologien in der hochflexiblen Colocation- und Souveränitäts-Cloud-Plattform von Ilkari ein von Datenbanken über Middleware bis hin zu hardwarebasierter Verschlüsselung.

"Die Kontrolle über die digitale Infrastruktur ist für Unternehmen, die echte Datensouveränität über ihre Technologie erlangen wollen, von entscheidender Bedeutung", sagt Shane Paterson, CEO von Ilkari. "Daten erobern die Welt, so wie es Software in den letzten 15 Jahren getan hat. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, Datensouveränität zu ihren Bedingungen aufzubauen mit End-to-End-Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Infrastruktur schnell, einfach und effizient zu erweitern, wenn ihr Unternehmen wächst."

Über Ilkari

Ilkari mit Sitz in Dublin, Irland, gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre digitalen Assets und ermöglicht es ihnen, mit unseren branchenweit ersten End-to-End-Souveränitätslösungen Datenhoheit zu ihren Bedingungen aufzubauen. Unsere branchenführende souveräne Technologie arbeitet in einem hyperprivaten Maßstab. Sie bietet Datenschutz und Kontrolle über Ihren Datenfluss und stellt sicher, dass unsere Kunden jederzeit wissen, wo sich ihre Daten befinden und wie darauf zugegriffen wird. Das neue Rechenzentrum von Ilkari, das sich in Privatbesitz befindet, ist nach TIA-942 C Rated-3 zertifiziert, als erstes in Kolumbien. Wir bieten Colocation-Dienste in unserem eigens errichteten Rechenzentrum, eine souveräne Cloud und die Registrierung von Top-Level-Domains an und schaffen so eine souveräne Umgebung für den Beginn Ihrer digitalen souveränen Reise. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ilkari.tech.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240806456303/de/

Contacts:

Mindy Hull und Jennifer Kite-Powell

MGP für Ilkari

+1 415 889 9977 or +31 (0) 625 04 76 80

ilkari@wearemgp.com