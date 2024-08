EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die 100%-ige Tochter der bioXXmed AG, rancoderm GmbH, übernimmt die wesentlichen Teile des Geschäftsbetriebs der insolventen DermaTools Biotech GmbH



07.08.2024 / 09:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die 100%-ige Tochter der bioXXmed AG, rancoderm GmbH, übernimmt die wesentlichen Teile des Geschäftsbetriebs der insolventen DermaTools Biotech GmbH um das führende Produkt DermaPro®zurMarktzulassung zu bringen Darmstadt, 7.August 2024 - Am 24.6.2024 hat die 100%- ige Tochter der bioXXmed AG, die rancoderm GmbH, den mit der Insolvenzverwaltung über das Vermögen der DermaTools Biotech GmbH geschlossenen Kaufvertrag über die wesentlichen Vermögensgegenstände und Verträge der DermaTools Biotech GmbH vollzogen. Der Kauf umfasste vor allem sämtliche Unterlagen und Rechte an den Entwicklungsergebnissen des Produkts DermaPro®, die relevant sind für die Zulassung als Medizinprodukt in den USA und Europa. Die bioXXmed AG hat bereits frühzeitig nach Einleitung des Insolvenzeröffnungsverfahrens Kontakt mit dem Insolvenzverwalter aufgenommen und ihr Interesse an der Übernahme des Geschäftsbetriebs der DermaTools Biotech GmbH hinterlegt und noch vor Insolvenzeröffnung ein Kaufangebot abgegeben. Letztendlich konnte der Kaufvertrag erst mehr als 7 Monate nach der Eröffnung der vorläufigen Insolvenz abgeschlossen werden, nachdem der Insolvenzverwalter zuvor einen M&A-Prozess durchlaufen hat und auch die von dritter Seite unternommenen Versuche, einen Verkauf an die bioXXmed AG zu verhindern, überwunden werden konnten. Mit der Übernahme des wesentlichen Geschäftsbetriebs der DermaTools Biotech GmbH, an der die bioXXmed AG mit ca. 67,6% beteiligt ist, kann die bioXXmed AG über ihre 100%ige Tochtergesellschaft rancoderm GmbH die Projekte der DermaTools Biotech GmbH nunmehr ohne Blockademöglichkeiten von Minderheitsgesellschaftern fortführen und zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Über bioXXmed AG bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 100% an der rancoderm GmbH sowie 67,6% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,96% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht dazu besteht, wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Butzbacher Weg 6

64289 Darmstadt Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag









07.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com