Schondorf am Ammersee (ots) -Familien und Eigentümer mittelständischer Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb unter zunehmendem Druck. Obwohl die Erkenntnis über notwendige Veränderungen vorhanden ist, mangelt es oft an der Umsetzungsstärke.Neben der operativen Modernisierung und digitalen Transformation der Familienunternehmen stehen auch komplexe Herausforderungen wie Generationswechsel und strategische Neuausrichtung des Unternehmensportfolios an.Und obwohl die erforderlichen Konzepte und Technologien grundsätzlich zur Verfügung stehen, passen die Angebote großer etablierter Beratungsfirmen oft nicht zur familiären Kultur und Betriebsgröße der traditionsbewussten Unternehmen.Mit der Erfahrung aus drei Jahrzehnten als Unternehmer digitaler Plattformanbieter und als Vorstand zweier S-DAX Unternehmen schließen Alex Betz und sein Mitgründer Michael Siehler mit ab & partner diese Lücke."Wir sind nicht nur Berater, sondern Macher, die Ihre unternehmerische Vision Realität werden lassen" erläutert Alex Betz, CEO und Managing Partner von ab & partner. "Wir packen an, wir setzen um, und wir leben die Veränderung vor. Wir führen eine moderne Managementkultur ein, die alle Mitarbeitenden motivierend einbezieht. Dies alles tun wir, bis der Erfolg von Eigentümer, Mitarbeitenden und Kunden bestätigt ist. Garantiert."Bereits zum Start konnten namhafte Familien und Eigentümer gewonnen werden, deren Holdings und Unternehmen umfassend transformiert, modernisiert und digitalisiert werden.Zum Unternehmen:ab & partner begleitet die operative Modernisierung und digitale Transformation von mittelständischen Familienunternehmen. Alex Betz ist Gründer von eFonds24 und war zuletzt Vorstand bei PATRIZIA AG. Michael Siehler arbeitete bei dem Immobilien-Investmentmanager als Head of Corporate Advisory & Transformation.