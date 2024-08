Hamburg (www.anleihencheck.de) - Seit der Zinswende des Jahres 2022 richtete sich der Fokus an den Kapitalmärkten besonders auf die geldpolitischen Ausrichtungen der Notenbanken, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Dabei habe in Europa und in den USA im laufenden Jahr die Frage im Raum gestanden, wann die Leitzinsen erstmals wieder sinken würden. In diesem Kontext seien schwache Konjunktursignale überwiegend positiv betrachtet worden. Denn eine sich abkühlende Wachstumsdynamik würde den Inflationsdruck weiter schwächen und damit den notwendigen Spielraum für eine geldpolitische Lockerung bringen, so das Kalkül. In Europa sei diese Rechnung schon seit dem letzten Winterhalbjahr aufgegangen und entsprechend sei die erste Zinssenkung durch die EZB im Juni 2024 beschlossen worden. ...

