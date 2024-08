Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den deutschen Staatsanleihen kam gestern der Druck gleich von zwei Richtungen, so die Analysten der Nord LB.Zum Einen hätten bessere Industriedaten aus Deutschland belastet, zum Anderen der stabilere Aktienmarkt.Die deutsche Industrie habe im Juni inmitten von Rezessionssorgen das erste Auftragsplus in diesem Jahr geschafft. Die Bestellungen seien wegen der anziehenden Binnennachfrage um überraschend starke 3,9% im Vergleich zum Vormonat gewachsen. Ökonomen hingegen hätten nur mit einem Anstieg von 0,5% gerechnet, nachdem es zuvor fünf Rückgänge in Folge gegeben habe. Die positive Auftragsentwicklung im Juni sei insbesondere auf den deutlichen Anstieg in der Automobilindustrie zurückzuführen. Hier habe es ein Plus von 9,3% zum Vormonat gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...