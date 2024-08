Die Berliner Hostelgruppe kauft eine Hotelimmobilie im bekannten Seebad Brighton und eröffnet ihr zweites Haus in Großbritannien "Ein Schmuckstück", sagt Oliver Winter, "wir freuen uns außerordentlich über diesen besonderen Neuzugang!" Das zweite a&o in Großbritannien hat eine besondere Adresse: Old Steine, Brighton. Im Herzen des berühmten Seebades gelegen, bietet Haus Nr. 39 der Berliner Hostelgruppe 50 Zimmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...