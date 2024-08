Die Vorzugsaktie von Schaeffler (WKN: SHA015) bleibt weiterhin schwach und steht am Mittwochmorgen bei 4,70 €. Der Abwärtstrend seit dem Hoch Ende Februar bei 6,70 € verstärkte sich seit Juli. Mittlerweile ist die Aktie wieder auf dem Niveau von Oktober 2023. Danach setzte eine allgemeine Erholung an den Börsen ein, so auch bei Schaeffler. Gelingt diese Erholung auch jetzt? Ertragsrückgang zu verzeichnen Das zweite Quartal fiel im Gegensatz zum ersten ...

