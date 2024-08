HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal von 760 auf 770 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Fraser Donlon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Profitiert habe der Ausrüster von Großküchen von höheren Margen. Angesichts einer Entspannung bei den Rohstoffkosten habe das Management einen optimistischen Ton angeschlagen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007010803