Nach Großbritannien und den Niederlanden ist der Kia EV3 auch in Deutschland erhältlich. Kia nimmt für das 4,30 Meter lange Elektro-SUV ab sofort Bestellungen an, die Preise starten hierzulande bei 35.990 Euro mit der kleinen Batterie. Zudem ist der EV3 "fit für intelligentes bidirektionales Laden". Damit ist der Basispreis des Kia EV3 sogar etwas geringer als zuletzt vermutet. In den Niederlanden ist der E-GMP-Stromer ab 36.995 Euro erhältlich - ...

