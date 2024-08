Auch in Südostasien gewinnen Elektroautos immer mehr Marktanteile - und Thailand entwickelt sich immer mehr zum wichtigsten Produktionszentrum der Region. Nun hat sich Hyundai entschlossen, eine neue Elektroautofabrik in Thailand zu bauen, während Tesla ähnliche Pläne auf Eis gelegt hat. Der koreanische Automobilhersteller Hyundai plant die Errichtung eines Montagewerks in der Provinz Samut Prakan, in der Nähe von Bangkok. In der Anlage sollen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...