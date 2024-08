© Foto: © 2024 SÜSS MicroTec SE



Der KI-Profiteur Suss Micro hat am Mittwoch seine Rallye wieder aufgenommen, die ihn in diesem Jahr an die SDAX-Spitze katapultiert hat. Sowohl bei den Zahlen als auch den Aussichten glänzten die Münchner.Der Aktienkurs von Suss MicroTec - oder Süss MicroTec - ist am Mittwoch im frühen Handel um bis zu zehn Prozent hochgeschnellt, nachdem der Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie für das zweite Quartal fast eine Verdopplung des Gewinns bekannt gegeben hat. Die bereits Mitte Juli angehobenen Jahresziele wurden bestätigt. Das Unternehmen verzeichnete eine signifikante Nachfragesteigerung, insbesondere in seinen Segmenten für Advanced Backend Solutions und …