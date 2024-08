München (ots) -Seit dem Start der gemeinsamen digitalen Mitfahrplattform "ADAC Pendlernetz - powered by twogo" im August 2023 hat sich die Zahl der registrierten Nutzer in der Partner-App auf rund 21.000 fast verdoppelt. Pro Monat sind aktuell fast 15.000 Nutzer in der App aktiv, das sind fast drei Mal so viele wie noch im August 2023. Insgesamt wurden in einem Jahr rund 11.000 Fahrten bzw. Fahrgemeinschaften über die Pendlernetz-App vermittelt. Dabei wurden mehr als 61.000 Kilometer zurückgelegt und rund 9.200 Kilogramm CO2 eingespart.Die Plattform ist vor allem für Berufspendler und Reisende interessant. Auch für Schüler, Studenten und Senioren eignet sich die ADAC Pendlernetz-App als günstige und bequeme Mobilitäts-Alternative. Ziel aus Sicht des ADAC ist es, mithilfe der App Staus und Parkplatzprobleme in den Innenstädten zu reduzieren, Spritkosten zu senken und letztlich auch die Belastungen für Umwelt und Klima zu minimieren.68 Prozent der Wege wurden laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 von und zur Arbeit mit dem Auto zurückgelegt. Die Befragung "Mobilität in Deutschland" zeigt, dass sich im Schnitt nur 1,5 Personen je Fahrt in einem Pkw befinden.Das "ADAC Pendlernetz - powered by twogo" ist für jeden Interessierten kostenlos nutzbar, zudem ist die App leicht zu bedienen. Den Preis handeln Fahrer und Mitfahrer untereinander aus. Die Pendlernetz-App, für jeden kostenlos im Play Store oder App Store erhältlich, ermöglicht eine automatische und faire Fahrtkostenermittlung sowie eine unkomplizierte Abwicklung der Zahlungen durch Paypal-Verknüpfung. Eine Vermittlungsgebühr fällt nicht an.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5838874