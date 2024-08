EQS-Media / 07.08.2024 / 11:20 CET/CEST

Stockholm, 07. August 2024 Am 7. Mai 2024 unterzeichnete das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") hat eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") zur Investition einer Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL ("TSJ") abgeschlossen. Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass Eurobattery Minerals und TSJ - im gegenseitigen Einvernehmen - die Laufzeit und Exklusivität der Absichtserklärung bis auf Weiteres verlängert haben. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung (wie in der Pressemitteilung des Unternehmens zur Absichtserklärung vom 7. Mai 2024 näher beschrieben) bleiben unverändert. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



