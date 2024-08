Die Nordex Group hat aus Frankreich zwei Aufträge über insgesamt 57 MW erhalten. Die Aufträge umfassen jeweils auch den Premium Service der Turbinen über 20 Jahre nach Inbetriebnahme im Herbst 2025. In Centre-Val-de-Loire werden vier Anlagen des Typs N149/5.X auf 105 Meter hohen Stahlrohrtürmen in einem 22,8-MW-Windpark errichtet. Für einen 34,4-MW-Windpark in Hauts de France liefert und errichtet die Nordex Group sechs Turbinen des Typs N163/5.X auf Stahlrohrtürmen mit 118 Meter Nabenhöhe. Dies ist der zweite Auftrag aus Frankreich, bei dem Nordex-Turbinen mit einem 163 Meter Rotordurchmesser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...