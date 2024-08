Münster (ots) -Treffer in Gewinnklasse 2: Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist durch Eurojackpot zum Millionär geworden. Bei der Ziehung am Dienstag (6. August) traf er die Gewinnklasse 2.31. Millionengewinn bei WestLotto in diesem JahrBei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (6. August) wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 4, 9, 22, 32 und 35 sowie die Eurozahlen 9 und 10 ermittelt. Ein Tipper aus NRW hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse, wird zum Millionär und erhält 1.257.231,20 Euro.Erst kürzlich traf ein Nordrhein-Westfale bei Eurojackpot den ersten Gewinnrang: Vor rund einem Monat (Dienstag, 9. Juli) kassierte ein Online-Tipper stolze 98 Millionen Euro.Zwei weitere HochgewinneEinen Gewinn im sechsstelligen Bereich erzielten bei der aktuellen Ziehung zwei weitere Spielteilnehmer. Sie tippten korrekt auf den dritten Rang bei Eurojackpot und somit gehen jeweils 354.509,90 Euro nach Baden-Württemberg und in die Slowakei.Jackpot am 9. August: 31 Millionen EuroDa der erste Rang bei Eurojackpot nicht getroffen wurde, warten am kommenden Freitag (9. August) rund 31 Millionen Euro im Jackpot. Tipps können in den Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5838927