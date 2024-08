Kontron meldete in Q2/H1 24 eine solide finanzielle Performance mit deutlichen Umsatz- und Profitabilitätssteigerungen in allen Segmenten, die vor allem auf die Erstkonsolidierung der Katek SE zurückzuführen sind. Während die Ergebnisse bei der Top-Line etwas schwach ausfielen (Delta zu eCons von -4,5%), lagen die Q2-Gewinne von Kontron über dem Konsens (+10%), was auf eine robuste operative Umsetzung hindeutet. Der strategische Fokus des Unternehmens auf IoT und die Integration der Katek SE dürften das Wachstum weiter vorantreiben. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 35,00, da ihre Schätzungen weitgehend unverändert bleiben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG