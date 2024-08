Windows hat seit mehreren Jahren ein aktives ausgenutztes Sicherheitsproblem, wie Expert:innen herausgefunden haben. Die eigentlichen Sicherheitsmaßnahmen des Betriebssystems lassen sich mit einem einfachen Trick aushebeln. Dadurch hat Malware in einigen Fällen freie Bahn. Die Sicherheitsforscher:innen von Elastic Security Labs haben eine Sicherheitslücke in Windows entdeckt. Diese steckt in den Programmen Smart App Control und Smartscreen. Das Sicherheits-Feature ...

