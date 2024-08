München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind Tech- und Basiskonsumgüter-Aktien eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Innerhalb eines Jahres hätten Tech-Aktien positive Renditen für Anleger erzielt. Auch Investoren in Basiskonsumgüter-Aktien hätten Zuwächse verzeichnet, allerdings in geringerem Umfang. Sollte man weiterhin nach dem rasanten Kursanstieg im Technologiesektor investiert bleiben oder das Kapital in Aktien der Basiskonsumgüter anlegen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...