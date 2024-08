Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Talfahrt an den Börsen macht auch vor dem ETF-Handel nicht halt, so die Deutsche Börse AG.Ivo Orlemann von der ICF Bank melde "massive Rückgaben", vor allem am Freitag und gestrigen Montag. Auch Frank Mohr von der Société Générale berichte von deutlichen Verkäufen, bei extrem hohen Umsätzen. "Wir sehen sehr viele Abgaben", beschreibe Leo Puschmann von Lang & Schwarz die Lage. Das gelte auch für Krypto-ETNs. Heute gehe es den Händlern zufolge ein bisschen ruhiger zu. ...

