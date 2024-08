Die Formycon AG hat gestern einige vorläufige Kennzahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die auf eine bessere Marktdurchdringung ihres Lucentis-Biosimilars FYB201 hindeuten, was zu höheren Einnahmen im ersten Halbjahr 2024 führen wird. Daher hat das Unternehmen die Prognose für das adj. EBITDA, in dem die Einnahmen von FYB201 enthalten sind, angehoben. Darüber hinaus erwartet Formycon nun eine frühere EU-Zulassung für sein Stelara-Biosimilar FYB202, nachdem der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) eine positive Stellungnahme abgegeben hat. Nach Ansicht von mwb research ist die mögliche frühere EU-Zulassung von FYB202 von großer Bedeutung, da die ersten Stelara-Biosimilars im Juli in der EU eingeführt wurden. mwb researchs Kursziel von EUR 89,00 und die Kaufen-Empfehlung bleiben unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG