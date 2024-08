Die Nordex SE verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse und im operativen Geschäft. Der Hamburger Windturbinenhersteller konnte bedeutende Aufträge aus Frankreich sichern und erlebt gleichzeitig einen deutlichen Kursanstieg seiner Aktie. Mit einem Plus von 5,5 Prozent auf 13,93 Euro im XETRA-Handel zeigt sich das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Neue Großaufträge stärken Marktposition

Im Zentrum des Aufschwungs stehen zwei Großaufträge aus Frankreich mit einer Gesamtleistung von 57 Megawatt. Diese umfassen die Lieferung und Installation von Windturbinen der neuesten Generation sowie lukrative Serviceverträge über 20 Jahre. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von Turbinen mit 163 Meter Rotordurchmesser - den bislang größten in Frankreich. Diese technologische Vorreiterrolle unterstreicht [...]

