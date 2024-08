DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

LS-Notes 2023(26) CH1221670115 BAW/UFN

EO-Notes 2023(26) CH1221670198 BAW/UFN

DL-Notes 2023(26) CH1221672293 BAW/UFN

SEC.31.12.25 Portfolio CH1233573885 BAW/UFN

SEC.31.12.25 Portfolio CH1233574081 BAW/UFN

SEC.31.07.33 Portfolio CH1282082648 BAW/UFN

SEC.31.07.33 Portfolio CH1282304638 BAW/UFN

SEC.31.07.33 Portfolio CH1282367809 BAW/UFN

SEC.31.07.33 Portfolio CH1282367825 BAW/UFN

SEC.31.12.33 Portfolio CH1294800748 BAW/UFN

SEC.31.12.25 Portfolio XS2267872328 BAW/UFN