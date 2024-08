Die Ölpreise stabilisieren sich im Mittwochshandel aufgrund der unsicheren Lage im Nahen Osten. Begrenzt wird die Aufwärtsbewegung durch die schwächelnde Nachfrage aus China und bearishe US-Bestandsdaten des API. Die Heizölpreise in Deutschland knüpfen an und klettern um durchschnittlich 0,3 Cent je Liter nach oben, während in Österreich und der Schweiz der Abwärtstrend intakt bleibt.Die Ölpreise ...

