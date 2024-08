Duisburg (ots) -Beim Hy.Summit.Rhein.Ruhr 2024 geht es um die Zukunft der klimagerechten Energieproduktion. Der Wasserstoff-Fachkongress führt die relevanten Köpfe aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen: vom 16. bis 18. September in Duisburg, Dortmund und Essen."Die Region an Rhein und Ruhr liegt mitten in Europa und ist als industrielles Zentrum Vorreiter und wichtiges Drehkreuz im Wasserstoffmarkt. Wir wollen die Chancen dieses neuen Marktes nutzen - klimapolitisch und wirtschaftlich! Der Hy.Summit schafft ein Forum für Dialog und konkrete Projekte", sagt Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck, der den Drei-Tages-Kongress gemeinsam mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur in Duisburg eröffnet.Nach dem Gala-Auftakt im Rahmen einer Flusskreuzfahrt zu den Orten der Transformation folgt das Wirtschaftsforum in Dortmund, den Abschluss bildet ein Wissenschaftsforum in Essen. Themen sind u.a. Importstrategien, Infrastrukturausbau, Marktregulatorik und Mitbestimmung beim Hochlauf der Wasserstoff-Wirtschaft.Zu den Speakern beim Hy.Summit.Rhein.Ruhr gehören u.a. Bernhard Osburg (thyssenkrupp Steel Europe AG), Dr. Werner Ponikwar (CEO thyssenkrupp nucera), Dr. Andreas Reichel (Iqony GmbH) und Dr. Sopna Sury (RWE Generation SE). "Mit unserem Netzwerk bringen wir die wichtigen Köpfe für einen grundlegenden Wandel zusammen", betont Thomas Patermann, Vorsitzender des Wasserstoffnetzwerk-Vereins Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V., der den Kongress gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen von Duisburg, Dortmund, Essen, Bochum und Hamm veranstaltet.Pressekontakt:Marc Oliver HänigDuisburg Business & Innovation GmbHTelefon: 0177 813 081 3E-Mail: haenig@duisburg.businessOriginal-Content von: Duisburg Business & Innovation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171676/5839013