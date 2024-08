Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem wir uns in der Ausgabe unseres NORD/LB Covered Bond & SSA View vom 10. Juli bereits in die Sommerpause verabschiedet hatten, gingen noch zwei "Nachzügler" im EUR-Benchmarksegment auf die Investoren zu, so die Analysten der Nord LB.Am 10. Juli habe die Aareal Bank (Ticker: AARB) einen Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000AAR0421/ WKN AAR042) (EUR 500 Mio.; WNG; 4,8y) bei ms +52 BP (Initial Guidance: ms +58 BP area) platziert. Bei einem Orderbuch im Volumen von EUR 1,5 Mrd. (Bid-tocover-Ratio: 3,2x) sei durchaus von einem erfolgreichen Deal zu sprechen. Auch vor dem Hintergrund der Anfang des Jahres noch sehr intensiv geführten Debatte im Hinblick auf die durch gewerbliche Assets dominierten Cover Pools würden die Analysten ein klares Indiz für eine "Normalisierung" des dahingehenden Sentiments am Markt sehen. ...

